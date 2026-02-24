Telegram: Ποινική έρευνα σε βάρος του ιδρυτή της πλατφόρμας από τις ρωσικές αρχές

Οι ρωσικές αρχές ξεκίνησαν ποινική έρευνα εις βάρος του Πάβελ Ντούροφ, ιδρυτή της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Telegram, με την κατηγορία της «διευκόλυνσης τρομοκρατικών ενεργειών».

Την πληροφορία δημοσιεύει η κρατική εφημερίδα Rossiyskaya Gazeta, επικαλούμενη πηγές της FSB, της βασικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφαλείας της Ρωσίας.

Το πρακτορείο Reuters αναφέρει ότι δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει άμεσα με τον Ντούροφ για σχόλιο. Από την πλευρά της, η εταιρεία που διαχειρίζεται το Telegram έχει απορρίψει τις τελευταίες ημέρες τις κατηγορίες της Μόσχας, σύμφωνα με τις οποίες η πλατφόρμα επιτρέπει την τέλεση εγκληματικών ενεργειών χωρίς συνέπειες και έχει επηρεαστεί από δυτικές και ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η υπόθεση εξετάζεται βάσει του άρθρου 205.1 του ρωσικού ποινικού κώδικα, που αφορά την παροχή βοήθειας για την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων.

Το Telegram, το οποίο δηλώνει ότι αριθμεί πάνω από ένα δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες παγκοσμίως, δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα για δήλωση.

Τους τελευταίους μήνες, η ρωσική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών έχει επιβάλει περιορισμούς και κυρώσεις στην πλατφόρμα, υποστηρίζοντας ότι δεν αφαιρεί περιεχόμενο το οποίο η κυβέρνηση χαρακτηρίζει ως εξτρεμιστικό.

Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές εντείνουν τις προσπάθειες να απομακρύνουν τους πολίτες από το Telegram και να τους κατευθύνουν προς τη νέα κρατικά υποστηριζόμενη πλατφόρμα MAX, η οποία λειτουργεί εδώ και περίπου έναν χρόνο.

Με πληροφορίες από Reuters