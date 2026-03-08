Τελ Αβίβ: Πύραυλος χτυπά την πόλη εν μέσω ζωντανής μετάδοσης – Σχεδόν 2.000 τραυματίες σε νοσοκομεία

Η ένταση στο Ισραήλ κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς η σύγκρουση με ιρανικούς πυραύλους συνεχίζεται ασταμάτητα τις τελευταίες ώρες.

Το Τελ Αβίβ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των επιθέσεων, με έναν πύραυλο να πλήττει την πόλη ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση του αμερικανικού δικτύου NBC.

Το τηλεοπτικό συνεργείο δεν κατάφερε να διακόψει εγκαίρως τη μετάδοση, με αποτέλεσμα οι εικόνες να καταγραφούν στον «αέρα».

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι από την έναρξη της σύγκρουσης, 1.929 άτομα έχουν τραυματιστεί και μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

Από αυτούς, οι 122 παραμένουν νοσηλευόμενοι, με εννέα σε «σοβαρή κατάσταση», ενώ το τελευταίο 24ωρο έχουν δεχθεί περίθαλψη 157 άτομα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μερικοί από τους τραυματισμούς δεν οφείλονται άμεσα σε επιθέσεις με πυραύλους.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) συνεχίζουν να αναφέρουν εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν μέσω του καναλιού τους στο Telegram, τονίζοντας ότι «τα αμυντικά συστήματα λειτουργούν για να αναχαιτίσουν την απειλή». Παράλληλα, παρατηρείται σταδιακή επαναλειτουργία των εξωτερικών πτήσεων στο αεροδρόμιο Ben Gurion του Τελ Αβίβ, μετά την έγκριση ορισμένων πτήσεων από την ισραηλινή κυβέρνηση.

Πτήσεις προς Αθήνα, Σόφια και Βουδαπέστη έχουν απογειωθεί τις τελευταίες ώρες, ενώ το αεροδρόμιο προειδοποιεί τους επιβάτες να ελέγχουν τις πτήσεις πριν ταξιδέψουν, καθώς πολλές παραμένουν καθηλωμένες.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ επιβεβαίωσε ότι «το αεροδρόμιο Ben Gurion είναι ανοιχτό για περιορισμένες εισερχόμενες πτήσεις».

Η κατάσταση παραμένει έκρυθμη, με τις αρχές να προειδοποιούν τους πολίτες να παραμένουν σε επιφυλακή και τα συστήματα αεράμυνας να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς η σύγκρουση δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης.

Με πληροφορίες από BBC