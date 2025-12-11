Τέιλορ Σουίφτ για Τράβις Κέλσι: «Είναι ο έρωτας της ζωής μου»

Η Τέιλορ Σουίφτ όπως όλα δείχνουν διανύει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της.

Η Τέιλορ Σουίφτ βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «The Late Show» και προχώρησε σε ορισμένες αποκαλύψεις για τη ζωή της, μιλώντας στον Στίβεν Κόλμπερτ.

Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα, μίλησε ανοιχτά για τη σχέση και τον αρραβώνα της με τον Τράβις Κέλσι, αποκαλώντας τον μεταξύ άλλων «έρωτα της ζωής της».

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για τις σημαντικές αλλαγές στη ζωή της το τελευταίο διάστημα, η 35χρονη ανέφερε χαρακτηριστικά «το να αρραβωνιαστώ τον έρωτα της ζωής μου, το να πάρω πίσω όλη τη μουσική μου, αυτά ήταν δύο πράγματα που μπορεί να μη συνέβαιναν ποτέ. Δεν ήταν δεδομένα, ούτε θέμα χρόνου».

Στη συνέχεια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της, σημειώνοντας πως «και τα δύο θα μπορούσαν απλώς να μην είχαν έρθει ποτέ στη ζωή μου, και είμαι τόσο ευγνώμων που συνέβησαν».

Υπενθυμίζεται πως οι δυο τους, ανακοίνωσαν πως πρόκειται να παντρευτούν στις 26 Αυγούστου, μέσω μίας ανάρτησης στα social media. Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφίες του ζευγαριού την ξεχωριστή αυτή ημέρα, όπου μεταξύ άλλων διακρίνεται και το εντυπωσιακό μονόπετρό της.



«Η δασκάλα των αγγλικών και ο γυμναστής σας, παντρεύονται» έγραφε χαρακτηριστικά η λεζάντα.

Υπενθυμίζεται πως ο 35χρονος παίκτης των Kansas City Chiefs είναι σε σχέση με την Τέιλορ Σουίφτ από το καλοκαίρι του 2023.

Με πληροφορίες από PEOPLE