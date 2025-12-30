Τέιλορ Σουίφτ: Το φιλοδώρημα σε εργαζόμενη ανήμερα των Χριστουγέννων

Μια εργαζόμενη στο Arrowhead Stadium δήλωσε ότι «ξέσπασε αμέσως σε κλάματα» μετά από μια ξεχωριστή στιγμή με την Τέιλορ Σουίφτ ανήμερα των Χριστουγέννων.

Αφού η Σουίφτ στήριξε τον αρραβωνιαστικό της Τράβις Κέλσι και τους Kansas City Chiefs την ημέρα των Χριστουγέννων, η τραγουδίστρια άφησε γενναιόδωρα φιλοδωρήματα σε εργαζομένους του σταδίου. Μία γυναίκα μοιράστηκε την εμπειρία της σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η γυναίκα, ονόματι Ρόμπιν, έγραψε σε ανάρτηση στο Facebook, σε ομάδα με τίτλο Taylor Swift’s Vault, ότι εργαζόταν στο Arrowhead τα Χριστούγεννα «ολοκληρώνοντας τη λίστα εργασιών για το τέλος της σεζόν» και συζητώντας με συναδέλφους, όταν συνέβη το απρόσμενο.

Η Σουίφτ «έτρεχε γύρω-γύρω ευχόμενη σε όλους “Καλά Χριστούγεννα”» πριν πλησιάσει τη Ρόμπιν για να της πει: «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που εργάζεσαι τα Χριστούγεννα, σε παρακαλώ πάρε αυτό».

«Το μυαλό μου πάγωσε», είπε, προσθέτοντας: «Φυσικά είπα “Καλά Χριστούγεννα και ευχαριστώ πάρα πολύ”». Αφού η Σουίφτ και ο Κέλσι απομακρύνθηκαν, η Ρόμπιν είπε ότι «σταμάτησα να δω τι κρατούσα στο χέρι μου… 600 δολάρια».

Η Ρόμπιν/ Φωτογραφία: Facebook

«Ολόκληρος ο μισθός μου για δύο εβδομάδες», είπε η Ρόμπιν, προσθέτοντας ότι «μόλις είχα ξοδέψει τόσα για τα Χριστούγεννα για οκτώ παιδιά» πριν από το γενναιόδωρο φιλοδώρημα της Σουίφτ. «Ξέσπασα αμέσως σε κλάματα», μοιράστηκε. «Γύρισα σπίτι και δεν μπορώ να βρω το κουράγιο να τα ξοδέψω. Έβαλα ένα χαρτονόμισμα σε κορνίζα. Ακόμη δεν έχω ξοδέψει τίποτα».

Φωτογραφία: Facebook

Φωτογραφία: Facebook

Η Ρόμπιν είπε ότι ήθελε να «μοιραστεί την ιστορία με ανθρώπους που θα την εκτιμήσουν μαζί μου», εξηγώντας γιατί την ανήρτησε στην ομάδα θαυμαστών της Σουίφτ.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, έγραψε: «Η Τέιλορ και ο Τράβις είναι υπέροχα καλοσυνάτοι άνθρωποι. Είναι αλήθεια — απίστευτοι και πολύ καλοί άνθρωποι. Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά σε μένα».

Με πληροφορίες από People