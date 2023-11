Τέιλορ Σουίφτ: Δυσκολευόταν να αναπνεύσει σε συναυλία στη Βραζιλία εν μέσω καύσωνα

Με δυσκολία στην αναπνοή εμφανίστηκε η Τέιλορ Σουίφτ κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, την Παρασκευή, εν μέσω καύσωνα.

Η Τέιλορ Σουίφτ ανέβαλε τελικά τη συναυλία που επρόκειτο να δώσει το Σάββατο, καθώς μία θαυμάστριά της πέθανε λίγο πριν από το σόου της Παρασκευής.

Άλλα βίντεο που τραβήχτηκαν στη συναυλία δείχνουν τη Σουίφτ να πετάει ένα μπουκάλι νερό στο πλήθος ενώ τραγουδάει το All Too Well μέσα στην αποπνικτική ζέστη.

Ακραίος καύσωνας «σαρώνει» τις τελευταίες ημέρες τη Βραζιλία, με την αισθητή θερμοκρασία να φτάνει τους 58,5 °C.Μεγάλο μέρος της Βραζιλίας δοκιμάζεται, με το εθνικό ινστιτούτο μετεωρολογίας (INMET) να θέτει 15 πολιτείες, στο νοτιοανατολικό, στο κεντροδυτικό και στο βόρειο τμήμα της χώρας, καθώς και την πρωτεύουσα, Μπραζίλια, σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού.

Τέιλορ Σουίφτ: Το μήνυμα για τη θαυμάστρια που πέθανε

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, η 23χρονη Άνα Κλάρα Μπενεβίδες λιποθύμησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η Τέιλορ Σουίφτ με μήνυμα στα social media δήλωσε συντετριμμένη για τον θάνατο της νεαρής φαν της.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι γράφω αυτές τις λέξεις, αλλά με την καρδιά μου κομμάτια λέω ότι χάσαμε μία φαν νωρίτερα απόψε, πριν από τη συναυλία μου. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο συντετριμμένη είμαι. Έχω πολύ λίγες πληροφορίες, πέρα από το γεγονός ότι ήταν τόσο απίστευτα όμορφη και πολύ νέα», έγραψε η τραγουδίστρια.

Με πληροφορίες από BBC