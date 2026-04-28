Τέιλορ Σουίφτ: Άνδρας ομολόγησε ότι σχεδίαζε επίθεση στη συναυλία της στη Βιέννη το 2024

Ένας 21χρονος Αυστριακός παραδέχθηκε ότι σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη, τον Αύγουστο του 2024.

Ο άνδρας, που κατονομάζεται μόνο ως Beran A., ομολόγησε επίσης ότι συμμετείχε σε τρομοκρατική οργάνωση. Ο εισαγγελέας δήλωσε στο δικαστήριο ότι κατά την έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκε σχεδόν ολοκληρωμένος εκρηκτικός μηχανισμός.

Ο Beran A. συνελήφθη έπειτα από πληροφορία που έδωσε η CIA, λίγο πριν από την πρώτη συναυλία της Σουίφτ στην αυστριακή πρωτεύουσα. Ως αποτέλεσμα, ακυρώθηκαν και οι τρεις προγραμματισμένες εμφανίσεις της στο Ernst Happel Stadium, τις οποίες αναμενόταν να παρακολουθήσουν συνολικά περισσότεροι από 195.000 θεατές.

Χιλιάδες απογοητευμένοι θαυμαστές πλημμύρισαν τότε τους δρόμους της πόλης, τραγουδώντας τραγούδια της καλλιτέχνιδας και ανταλλάσσοντας χαρακτηριστικά βραχιολάκια φιλίας εμπνευσμένα από την ίδια.

Ο 21χρονος οδηγήθηκε στο δικαστήριο φορώντας χειροπέδες και μπλε πουκάμισο, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για τρομοκρατία και άλλα αδικήματα.

Μαζί του δικάζεται και ένας ακόμη 21χρονος, ο οποίος κατονομάζεται ως Arda K. και κατηγορείται ότι συμμετείχε μαζί του σε πυρήνα του λεγόμενου Ισλαμικό Κράτος. Οι δύο κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επιθέσεις όχι μόνο στην Αυστρία, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη, το Ντουμπάι και τη Μέκκα.

Η συνήγορος υπεράσπισης του βασικού κατηγορούμενου, Anna Mair, δήλωσε στο δικαστήριο:

«Ο πελάτης μου προκάλεσε τεράστιο φόβο και πανικό σε πολύ κόσμο και γι’ αυτό θα λογοδοτήσει, χωρίς αμφιβολία. Όμως, σας παρακαλώ να δείτε πέρα από τους τίτλους».

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, ο Beran A. είχε ξεκινήσει να οργανώνει την επίθεση τουλάχιστον από τις 21 Ιουλίου 2024 και συνελήφθη στις 7 Αυγούστου, μία ημέρα πριν από την πρώτη συναυλία.

Κατηγορείται ότι δήλωσε πίστη στο Ισλαμικό Κράτος, ότι διέδιδε διαδικτυακά την προπαγάνδα του, κατασκεύαζε εκρηκτικά και επιχείρησε να προμηθευτεί παράνομα όπλα.

Με πληροφορίες από BBC