«Τείχος από Drones» στην Ευρώπη: Το σχέδιο της ΕΕ για να σταματήσει τη Ρωσία

Η ΕΕ συμφώνησε να προχωρήσει με τα σχέδια για την κατασκευή ενός τείχους από drone στο επίκεντρο των ανατολικών αμυντικών της γραμμών, καθώς αυξάνεται η δυναμική για ένα δάνειο ύψους 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία με βάση τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας.

Μετά από συνάντηση με υπουργούς από 10 κράτη μέλη, κυρίως της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και της Ουκρανίας, ο επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Ανδριους Κουμπίλιους, δήλωσε ότι η κατασκευή ενός τείχους από drone για την προστασία από εισβολές από τον αέρα αποτελεί άμεση προτεραιότητα και βασικό στοιχείο των αμυντικών συστημάτων της ανατολικής πλευράς του μπλοκ.

Το ζήτημα ανέβηκε στην ατζέντα μετά από μια σειρά εισβολών με drone στη Δανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία, καθώς και την παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, ενώ η Ρωσία συνεχίζει τους θανατηφόρους βομβαρδισμούς της Ουκρανίας.

Ο Kubilius δήλωσε ότι είναι επείγον να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα ανίχνευσης, που θα περιλαμβάνει ραντάρ και ακουστικούς αισθητήρες, καθώς και δυνατότητες αναχαίτισης και καταστροφής των drones.

Ο επίτροπος αναγνώρισε την πιθανή αναντιστοιχία στο κόστος που συνεπάγεται η άμυνα από drones. Δήλωσε: «Αν χρησιμοποιείτε αεροπορικά και αεροπορικά πυραύλους από τα μαχητικά σας αεροσκάφη για να καταρρίψετε τα drones, τότε χρησιμοποιείτε ... [έναν] πύραυλο που κοστίζει 1 εκατομμύριο για να καταστρέψετε ένα drone που κοστίζει 10.000».

Εν τω μεταξύ, το Κρεμλίνο επέκρινε την πρόταση να καταρριφθούν ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη πάνω από την Ευρώπη ως «απερίσκεπτη» και «ανεύθυνη», μετά την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ ότι τα μέλη της συμμαχίας θα πρέπει να το πράξουν.

Καθώς οι συνομιλίες για την άμυνα ήταν σε εξέλιξη, μια διαρροή πρότασης αποκάλυψε την αυξανόμενη δυναμική πίσω από τα σχέδια για ένα δάνειο 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία με βάση τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας στην Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα άτοκο δάνειο της ΕΕ ύψους 140 δισ. ευρώ για την Ουκρανία με βάση τα ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας, χωρίς να κατασχέσει τα κεφάλαια, σύμφωνα με ένα έγγραφο που διέρρευσε και είδε ο Guardian.

Ενώ η ΕΕ ήδη αξιοποιεί τα κέρδη από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στην ΕΕ για να δημιουργήσει κεφάλαια για την Ουκρανία, το αρχικό κεφάλαιο παραμένει ανέπαφο. Η Γερμανία, η Γαλλία και το Βέλγιο έχουν αντισταθεί στα σχέδια των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης να κατάσχουν τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία σε μεγάλο βαθμό βρίσκονται στην κατοχή του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος Euroclear με έδρα τις Βρυξέλλες.

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ πιστεύουν πλέον ότι έχουν βρει έναν νομικά ασφαλή τρόπο για να δανείσουν χρήματα στην Ουκρανία με βάση τα περιουσιακά στοιχεία, με την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα καταβάλει τελικά αποζημιώσεις στο Κίεβο για τις τεράστιες ζημίες που προκάλεσε κατά τη διάρκεια των περισσότερων από 1.300 ημερών πλήρους πολέμου.

Σε μια σημαντική κίνηση, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τάχθηκε υπέρ αυτής της ιδέας, ανακοινώνοντας μέσω ενός άρθρου στους Financial Times την υποστήριξή του για ένα νομικά ασφαλές χρηματοοικονομικό μέσο που θα εξασφαλίσει τη στρατιωτική ανθεκτικότητα της Ουκρανίας για αρκετά χρόνια.

Ο Μερτς δήλωσε ότι ιδανικά τα σχέδια θα έπρεπε να υποστηριχθούν ομόφωνα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά πρότεινε να εγκριθούν με πλειοψηφία, αναγνωρίζοντας σιωπηρά ότι η ΕΕ πρέπει να εξετάσει τρόπους για να αποφύγει το βέτο της φιλικής προς το Κρεμλίνο κυβέρνησης της Ουγγαρίας.

Οι κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας πρέπει να ανανεώνονται κάθε έξι μήνες, γεγονός που δίνει στη Βουδαπέστη σημαντική επιρροή, αν και η Ουγγαρία δεν έχει ποτέ μπλοκάρει κυρώσεις.

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ πιστεύουν επίσης ότι έχουν βρει μια νομική λύση για να αποφύγουν την απαίτηση ομοφωνίας, πράγμα που σημαίνει ότι το κόστος του δανείου θα καταβληθεί τελικά από τη Ρωσία και όχι από τα κράτη μέλη, τα οποία θα λειτουργήσουν ως εγγυητές.

Οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν το τείχος των drones και το δάνειο αποζημιώσεων σε μια σύνοδο κορυφής στην Κοπεγχάγη την επόμενη εβδομάδα, με στόχο την επίτευξη συμφωνιών μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από Guardian