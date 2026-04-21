«Τεχνοφασισμός»: Σφοδρές αντιδράσεις για το «μανιφέστο» της Palantir περί στρατού, AI και «πολιτισμών»

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ανάρτηση της Palantir Technologies, στην οποία παρουσιάζονται 22 θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου της, Άλεξ Καρπ, για τον ρόλο της τεχνολογίας στην άμυνα των ΗΠΑ και γενικότερα στη διατήρηση της ισχύος της Δύσης.

Το κείμενο παίρνει σαφείς πολιτικές θέσεις. Ζητά την επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας στις ΗΠΑ και υποστηρίζει ότι οι τεχνολογικές εταιρείες έχουν υποχρέωση να συμβάλλουν στην άμυνα. Παράλληλα, αντιμετωπίζει την ανάπτυξη όπλων τεχνητής νοημοσύνης ως δεδομένη: «Το ερώτημα δεν είναι αν θα κατασκευαστούν, αλλά ποιος θα τα κατασκευάσει και για ποιον σκοπό».

Σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία, απορρίπτει την πολυπολιτισμικότητα όπως εφαρμόζεται σήμερα, υποστηρίζοντας ότι στο όνομα της ένταξης αποκρύπτονται ουσιαστικές διαφορές μεταξύ κοινωνιών. «Ορισμένοι πολιτισμοί έχουν παραγάγει θαύματα. Άλλοι αποδείχθηκαν μέτριοι ή και επιβλαβείς», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο ιδρυτής της πλατφόρμας ερευνών Bellingcat, Έλιοτ Χίγκινς, σημείωσε ότι οι θέσεις αυτές συνδέονται άμεσα με τη δραστηριότητα της εταιρείας, η οποία προμηθεύει λογισμικό σε στρατιωτικές, αστυνομικές και μεταναστευτικές υπηρεσίες. «Δεν πρόκειται για ιδέες στον αέρα, αλλά για την ιδεολογία μιας εταιρείας της οποίας τα έσοδα εξαρτώνται από αυτές τις πολιτικές», ανέφερε.

Υπερασπίζεται επίσης δισεκατομμυριούχους επιχειρηματίες όπως ο Έλον Μασκ, υποστηρίζοντας ότι τα επιτεύγματά τους αντιμετωπίζονται με απαξίωση αντί για γνήσιο ενδιαφέρον. Η αναφορά εντάσσεται σε ευρύτερη κριτική προς όσους, κατά τους συντάκτες, αντιμετωπίζουν την οικονομική και τεχνολογική ελίτ με καχυποψία.

Παράλληλα, στρέφεται κατά αυτού που αποκαλεί ψυχολογικοποίηση της πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι η δημόσια συζήτηση έχει μετατοπιστεί προς την ταυτότητα και το συναίσθημα εις βάρος της στρατηγικής και της ισχύος.

Palantir: Έντονες αντιδράσεις στο «μανιφέστο»

Οι θέσεις αυτές έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ο φιλόσοφος της τεχνολογίας Μαρκ Κέκελμπεργκ χαρακτήρισε τη ρητορική της εταιρείας «παράδειγμα τεχνοφασισμού», ενώ ο επιχειρηματίας και σχολιαστής γεωπολιτικής Αρνό Μπερτράν έκανε λόγο για επικίνδυνη ιδεολογική ατζέντα.

Σε ανάρτησή του, ο Μπερτράν υποστήριξε ότι η εταιρεία ουσιαστικά δηλώνει πως τα εργαλεία της δεν είναι ουδέτερα, αλλά υπηρετούν συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. «Δεν πρόκειται να υπηρετήσουν τη δική σας εξωτερική πολιτική. Είναι φτιαγμένα για να επιβάλουν τη δική μας», έγραψε.

Η Palantir Technologies θεωρείται μία από τις ισχυρότερες εταιρείες ανάλυσης δεδομένων παγκοσμίως, με συμβόλαια με κυβερνήσεις, στρατιωτικές υπηρεσίες και μεγάλους οργανισμούς.

Ιδρύθηκε το 2003 από τον Άλεξ Καρπ και τον επενδυτή Πίτερ Τιλ, με αρχική χρηματοδότηση από το In-Q-Tel, επενδυτικό βραχίονα της CIA. Η ανάπτυξή της συνδέθηκε από νωρίς με τις ανάγκες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Έκτοτε έχει επεκταθεί διεθνώς, με δραστηριότητα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και άλλες περιοχές, διατηρώντας στενή συνεργασία με κρατικούς φορείς στον τομέα της ασφάλειας.

Η δραστηριότητα της Palantir στις ΗΠΑ και το Ισραήλ

Η δραστηριότητα της Palantir Technologies έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονης κριτικής τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η εταιρεία κατηγορείται ότι στηρίζει συστήματα επιτήρησης που χρησιμοποιούνται στην επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής, συγκεντρώνοντας μεγάλους όγκους προσωπικών δεδομένων, ακόμη και ιατρικών πληροφοριών, γεγονός που εγείρει ζητήματα ιδιωτικότητας και τήρησης της νόμιμης διαδικασίας.

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει επίσης ενισχύσει σημαντικά τη συνεργασία της με το Ισραήλ, ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση στρατηγικής συνεργασίας το 2024.

Όπως έχει αναφέρει το Al Jazeera, τα συστήματά της αξιοποιούνται για την ανάλυση δεδομένων από επικοινωνίες, δορυφορικές εικόνες και άλλες πηγές, με στόχο τον εντοπισμό και την επιλογή στόχων, δηλαδή τη δημιουργία λιστών στόχων για τον ισραηλινό στρατό.

Η χρήση αυτή συνδέεται με τις επιχειρήσεις στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, όπου, κατά τις ίδιες πηγές, τα εργαλεία αυτά ενδέχεται να επηρεάζουν αποφάσεις για πλήγματα.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει κατηγορήσει την εταιρεία ότι αγνοεί διεθνή πρότυπα, επισημαίνοντας τον ρόλο της τόσο σε συστήματα επιτήρησης μεταναστών στις ΗΠΑ όσο και στην παροχή τεχνολογιών προς τον ισραηλινό στρατό.

Η απάντηση της Palantir στις επικρίσεις

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις νωρίτερα φέτος, εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η Palantir στηρίζει το Ισραήλ λόγω των γεγονότων της 7ης Οκτωβρίου, αναφερόμενος στην επίθεση της Χαμάς το 2023, και γενικότερα επειδή αποτελεί σημαντικό σύμμαχο της Δύσης.

Η δημοσίευση του μανιφέστου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι πολιτικές και θεσμικές πιέσεις προς την εταιρεία σε πολλές δυτικές χώρες. Στις ΗΠΑ, Δημοκρατικοί πολιτικοί έχουν εκφράσει ανησυχίες για τη δραστηριότητά της, ιδίως για τον ρόλο της σε συστήματα επιτήρησης και επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής, τα οποία συγκεντρώνουν και διασταυρώνουν μεγάλους όγκους προσωπικών δεδομένων.

Στην Ευρώπη, η κριτική επεκτείνεται. Στη Γερμανία, βουλευτές και ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια έχουν θέσει ζήτημα συμβατότητας των προϊόντων της με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας. Αντίστοιχες επιφυλάξεις έχουν διατυπωθεί στην Ιρλανδία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου τίθενται ερωτήματα για τη χρήση τέτοιων συστημάτων από δημόσιες αρχές.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η συνεργασία της με το εθνικό σύστημα υγείας, το NHS, έχει προκαλέσει από τις εντονότερες αντιδράσεις. Βουλευτές ζήτησαν την επανεξέταση της σύμβασης ύψους 330 εκατομμυρίων λιρών, χαρακτηρίζοντας την εταιρεία προβληματική και ακατάλληλη για τη διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων πολιτών, ενώ ακόμη και η κυβέρνηση έχει κρατήσει αποστάσεις από τις πολιτικές της θέσεις.

Από την πλευρά της, η Palantir υποστηρίζει ότι τα συστήματά της λειτουργούν ως εργαλεία οργάνωσης και ανάλυσης δεδομένων και ότι δεν αποκτά πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες πέραν όσων είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους.

Με πληροφορίες από Guardian, Al Jazeera