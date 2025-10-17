Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία: Μπορεί να σώσει τους γιατρούς από burnout;

Η φετινή Παγκόσμια Σύνοδος Υγείας, που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, έθεσε στο επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη και το τεράστιο φορτίο που αντιμετωπίζουν οι γιατροί επείγουσας περίθαλψης και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλο τον κόσμο. Οι επαγγελματίες υγείας συνεχίζουν να εργάζονται με υπερβολικές ώρες, να αντιμετωπίζουν διοικητικά βάρη και ψυχολογική κόπωση, ενώ η έλλειψη χρόνου για ουσιαστική αλληλεπίδραση με τους ασθενείς παραμένει ένα σοβαρό πρόβλημα.

Η τριήμερη σύνοδος συγκέντρωσε κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο της ιατρικής και της επιστήμης, με στόχο να συζητήσουν καινοτόμες λύσεις και να επαναπροσδιορίσουν τη διεθνή αρχιτεκτονική υγείας. «Η κατάσταση σήμερα καθιστά αναγκαία περισσότερη από ποτέ την επανεξέταση των διαδικασιών», τόνισε ο Άξελ Πρις, διευθυντής της Συνόδου. Ο ίδιος κατήγγειλε το μεγάλο διοικητικό φορτίο που επιβαρύνει τους γιατρούς στα νοσοκομεία.

«Πολλοί γιατροί αισθάνονται ότι δεν κάνουν πλέον αυτό για το οποίο εκπαιδεύτηκαν, δηλαδή ουσιαστική επικοινωνία με τον ασθενή, αλλά τροφοδοτούν ένα τεράστιο γραφειοκρατικό σύστημα», δήλωσε ο Πρις. Στην προσπάθεια μείωσης της γραφειοκρατίας, η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) παρουσιάζεται ως πιθανή λύση, αλλά με προϋποθέσεις.

«Ένα από τα κύρια προβλήματα στην Αμερική τα τελευταία 20 χρόνια ήταν η εισαγωγή ψηφιακών συστημάτων, που αντί να διευκολύνουν τους γιατρούς, τους πρόσθεσαν περισσότερο έργο», εξήγησε ο Πρις. «Τα συστήματα αυτά δεν ήταν έξυπνα, και οι γιατροί έπρεπε να χειρίζονται κάθε κουμπί σωστά, χάνουν χρόνο και αυξάνεται η πίεση».

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η σωστή εφαρμογή της στην Υγεία

Η AI έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει, αλλά απαιτεί ποιοτικά δεδομένα. Ο Πρις τόνισε ότι αν η τεχνολογία εκπαιδευτεί μόνο με δεδομένα από Αμερικανούς, μπορεί να μην είναι κατάλληλη για ανθρώπους στην Κίνα ή την Αφρική. Παράλληλα, υπάρχουν ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς ενώ οι άνθρωποι μοιράζονται πληροφορίες στα social media, είναι επιφυλακτικοί σε επίσημη χρήση των δεδομένων τους.

Σύμφωνα με έρευνα του 2020 από το ιατρικό συνδικάτο Marburger Bund στη Γερμανία, οι γιατροί στα νοσοκομεία σπαταλούν κατά μέσο όρο τρεις ώρες την ημέρα σε γραφειοκρατία, χρόνο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την περίθαλψη ασθενών. Το φαινόμενο επηρεάζει το 60% των επαγγελματιών υγείας στη χώρα.

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η AI μπορεί να μειώσει τη φόρτιση, αλλά μόνο αν η εφαρμογή της είναι πρακτική και φιλική προς τον χρήστη. Εάν τα συστήματα είναι πολύπλοκα, το αποτέλεσμα θα είναι περισσότερη εργασία για τους γιατρούς. Όλα εξαρτώνται από την κατάλληλη εκπαίδευση και τις πολιτικές αποφάσεις που θα συνοδεύουν την ψηφιοποίηση. Χωρίς σωστή υλοποίηση, οι γιατροί στα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο επαγγελματικής εξουθένωσης.

Η σύνοδος κατέληξε ότι η τεχνολογία πρέπει να ενισχύσει την ιατρική φροντίδα, όχι να την υποκαταστήσει, ενώ οι διοικητικές διαδικασίες πρέπει να απλοποιηθούν ώστε οι επαγγελματίες υγείας να επιστρέψουν στον βασικό τους ρόλο: την φροντίδα των ασθενών.

Με πληροφορίες από Euronews