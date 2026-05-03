Τεχνητή νοημοσύνη και deepfakes ωθούν τις γυναίκες εκτός δημόσιου λόγου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ

Η τεχνητή νοημοσύνη και η κατάχρησή της σε διαδικτυακές επιθέσεις συμβάλλουν ολοένα και περισσότερο στον εκφοβισμό και τη φίμωση γυναικών που έχουν δημόσιο λόγο, σύμφωνα με νέα έκθεση του ειδικού τμήματος του ΟΗΕ για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών.

Η μελέτη, με τίτλο «Tipping Point: Online Violence Impacts, Manifestations and Redress in the AI Age», πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το «City St George's, University of London» και το εργαστήριο ψηφιακής ανάλυσης TheNerve, που έχει ιδρύσει η βραβευμένη με Νόμπελ, Μαρία Ρέσσα.

Η έρευνα βασίστηκε σε δείγμα περισσότερων από 640 γυναικών από 119 χώρες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε δημόσιους ρόλους, όπως δημοσιογράφοι, ακτιβίστριες και υπερασπίστριες ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Εικονικός βιασμός» και στοχευμένες επιθέσεις

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η διαδικτυακή βία εντείνεται, με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργούν deepfakes, δηλαδή ψεύτικες εικόνες ή βίντεο, συχνά σεξουαλικού περιεχομένου. Οι ερευνητές χρησιμοποιούν τον όρο «virtual rape» (εικονικός βιασμός) για να περιγράψουν αυτό το φαινόμενο.

Το 27% των γυναικών δήλωσε ότι έχει δεχτεί ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις ή εικόνες, ενώ το 12% ανέφερε ότι προσωπικές φωτογραφίες, ακόμη και ιδιωτικού χαρακτήρα, διακινήθηκαν χωρίς συναίνεση. Επιπλέον, 6% έχει υπάρξει θύμα deepfake περιεχομένου.

Οι επιθέσεις αυτές, σύμφωνα με την έκθεση, είναι συχνά οργανωμένες και στοχευμένες, με στόχο να υπονομεύσουν την αξιοπιστία και τη δημόσια εικόνα των γυναικών.

Αυτολογοκρισία και ψυχολογικές συνέπειες στις γυναίκες

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, πάνω από το 40% των γυναικών δηλώνει ότι αυτολογοκρίνεται στα social media για να αποφύγει επιθέσεις, ενώ το 19% ανέφερε πως έχει περιορίσει τη δημόσια παρουσία του σε επαγγελματικό επίπεδο.

Εξίσου σημαντικές, όπως προέκυψε από την έρευνα του ΟΗΕ, ήταν και οι ψυχολογικές επιπτώσεις του διαδικτυακού εκφοβισμού, με μία στις τέσσερις γυναίκες να αναφέρει άγχος ή κατάθλιψη, ενώ το 13% έχει διαγνωστεί με διαταραχή μετατραυματικού στρες.

«Η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά πλέον αυτές τις επιθέσεις άμεσα προσβάσιμες στους δράστες», σημειώνει η καθηγήτρια δημοσιογραφίας Julie Posetti, επικεφαλής της έρευνας.

Ως προς τη διαχείριση του φαινομένου, η έκθεση καταγράφει και σοβαρές ελλείψεις στην αντιμετώπιση των περιστατικών. Αν και το 25% των θυμάτων απευθύνθηκε στις αρχές, μόνο στο 15% των περιπτώσεων υπήρξε νομική δράση.

Πολλές γυναίκες ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν στάσεις ενοχοποίησης από τις αρχές, με ερωτήσεις όπως «τι κάνατε για να το προκαλέσετε;», ενώ άλλες ένιωσαν ότι μετακυλίεται σε αυτές η ευθύνη προστασίας τους.

Η ερευνήτρια Pauline Renaud τονίζει ότι απαιτείται καλύτερη εκπαίδευση των αρχών και ισχυρότερη πολιτική βούληση για τη ρύθμιση των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

