Τεχεράνη προς χώρες του Κόλπου: «Αν οι ΗΠΑ επιτεθούν, θα χτυπήσουμε τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής»

Το Ιράν προειδοποίησε τα κράτη του Περσικού Κόλπου ότι τυχόν νέα αμερικανική επίθεση στο έδαφός του θα πυροδοτήσει αντίποινα εναντίον κρίσιμων ενεργειακών υποδομών σε ολόκληρη την περιοχή.

Σύμφωνα με πέντε πηγές που επικαλείται το Reuters, η Τεχεράνη επιχειρεί να ανεβάσει το κόστος μιας πιθανής στρατιωτικής ενέργειας, απειλώντας τους στενότερους περιφερειακούς συμμάχους της Ουάσινγκτον.

Η προειδοποίηση μεταφέρθηκε μέσω ενός μπαράζ διπλωματικών επαφών υψηλού επιπέδου, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε στις 28 Ιουλίου να πλήξει το ενεργειακό δίκτυο και τις υποδομές του Ιράν, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Δύο ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι, δύο πηγές από τον Κόλπο και ένας ανώτερος διπλωμάτης της περιοχής με γνώση των συνομιλιών, δήλωσαν ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκτσί είχε συνομιλίες με τους ομολόγους του από τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Κατάρ, καθώς και με τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν.

«Πιέστε και εσείς τον Τραμπ»

Ο Αραγκτσί κάλεσε τους συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο να ασκήσουν την επιρροή τους στον Τραμπ ώστε να τον αποτρέψουν από την εξαπόλυση νέων πληγμάτων, δήλωσε ο ανώτερος διπλωμάτης.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση στο Ιράν θα προκαλέσει αντίποινα κατά αμερικανικών στόχων και ενεργειακών εγκαταστάσεων σε ολόκληρο τον Κόλπο.

Το μήνυμά του ήταν το ίδιο σε κάθε συνομιλία, σημείωσε ο διπλωμάτης: «Είμαστε έτοιμοι για αντίποινα, αλλά η διπλωματική λύση είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποφευχθεί μια ευρύτερη κλιμάκωση και καταστροφή στην περιοχή».

«Η ιρανική προειδοποίηση ήταν κατηγορηματική: αν οι Αμερικανοί στοχεύσουν τις ιρανικές υποδομές, θα απαντήσουμε πλήττοντας ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο και άλλους περιφερειακούς στόχους», δήλωσε πηγή από τον Κόλπο.

Σε δύσκολη θέση οι χώρες του κόλπου

Οι διπλωματικοί αυτοί χειρισμοί αναδεικνύουν την προσπάθεια της Τεχεράνης να χρησιμοποιήσει την απειλή μιας ευρύτερης περιφερειακής καταστροφής ως μέσο πίεσης απέναντι σε νέα αμερικανικά πλήγματα. Αυτό φέρνει τα κράτη του Κόλπου,που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και εξαρτώνται από τις εξαγωγές ενέργειας, σε εξαιρετικά δύσκολη θέση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Στη συνέχεια, ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είχε επικοινωνία με τον Τραμπ, παροτρύνοντάς τον να αναβάλει τη στρατιωτική δράση, να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις, να εξασφαλίσει εκεχειρία και να επιδιώξει μια διπλωματική διευθέτηση, σύμφωνα με τον ανώτερο διπλωμάτη και τις πηγές από τον Κόλπο.

Η προειδοποίηση αφορούσε όλα τα κράτη του Κόλπου, ανέφερε δεύτερη πηγή από την περιοχή, αλλά μεταφέρθηκε κυρίως μέσω της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ. Τα τελευταία χρόνια, το Ιράν έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τους γείτονές του στον Κόλπο, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, που αποτελούσε περιφερειακό του αντίπαλο.

Το Κατάρ, το Ομάν και η Σαουδική Αραβία έχουν καλέσει την Ουάσινγκτον να επαναλάβει τις συνομιλίες με την Τεχεράνη ώστε να αποτραπεί μια νέα σύγκρουση, την ώρα που Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι ένας νέος γύρος αμερικανικών πληγμάτων θα μπορούσε να «μετατρέψει την περιοχή σε πύρινη σφαίρα», όπως δήλωσε ο δεύτερος Ιρανός αξιωματούχος.

Στις 2 Αυγούστου, ο Τραμπ δήλωσε ότι συμφώνησε να ακυρώσει την επίθεση στο Ιράν, «υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί γρήγορα μια συμφωνία».

Με πληροφορίες από Reuters