Ταξίδι στην Ιαπωνία; Η βίζα θα κοστίζει έως και πέντε φορές περισσότερο από τον Ιούλιο

Η Ιαπωνία προχωρά από την 1η Ιουλίου σε δραστική αύξηση του κόστους έκδοσης βίζας για τους ξένους επισκέπτες, ανεβάζοντας τις σχετικές χρεώσεις έως και πέντε φορές. Πρόκειται για την πρώτη αναπροσαρμογή των τελών από το 1978.

Η βίζα μίας εισόδου στη χώρα θα κοστίζει πλέον 15.000 γεν (περίπου 88 ευρώ), έναντι 3.000 γεν (περίπου 18 ευρώ) σήμερα, ενώ η βίζα πολλαπλών εισόδων αυξάνεται από 6.000 γεν (περίπου 35 ευρώ) σε 30.000 γεν (περίπου 176 ευρώ).

Η ιαπωνική κυβέρνηση αποδίδει την απόφαση στον πληθωρισμό και στις σημαντικές μεταβολές που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο υπουργός Εξωτερικών Τοσιμίτσου Μοτέγκι δήλωσε ότι οι νέες χρεώσεις κρίθηκαν αναγκαίες ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις σημερινές οικονομικές συνθήκες.

Παρά τη σημαντική αύξηση του κόστους, το Τόκιο εκτιμά ότι το μέτρο δεν θα επηρεάσει αισθητά τον τουρισμό. Η Ιαπωνία υποδέχθηκε πέρυσι 42,7 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ.

Στην τουριστική άνθηση των τελευταίων ετών έχει συμβάλει και η αποδυνάμωση του γεν, που κινείται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών έναντι του δολαρίου. Για πολλούς ταξιδιώτες, αυτό έχει καταστήσει την Ιαπωνία αισθητά πιο οικονομικό προορισμό.

Οι αυξήσεις στις βίζες εντάσσονται σε μια ευρύτερη αναθεώρηση των τελών που αφορούν αλλοδαπούς, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να ευθυγραμμίσει τις σχετικές χρεώσεις με εκείνες άλλων χωρών της G7.

Σημαντική αύξηση στα τέλη για τις άδειες παραμονής

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στις τουριστικές βίζες. Τον Μάιο, η ιαπωνική Βουλή ενέκρινε και αυξήσεις σε μια σειρά από διοικητικά τέλη που αφορούν αλλοδαπούς οι οποίοι ζουν ή εργάζονται στη χώρα.

Μεταξύ άλλων, το ανώτατο τέλος για αίτηση μόνιμης άδειας διαμονής αυξάνεται από 10.000 γεν (περίπου 59 ευρώ) σε 300.000 γεν (περίπου 1.760 ευρώ), ενώ η αλλαγή καθεστώτος διαμονής ή η παράταση της άδειας παραμονής θα μπορεί να κοστίζει έως 100.000 γεν (περίπου 587 ευρώ), έναντι 10.000 γεν σήμερα.

Οι υποστηρικτές των αυξήσεων υποστηρίζουν ότι η Ιαπωνία εξακολουθεί να χρεώνει σημαντικά χαμηλότερα τέλη σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες και ότι οι νέες τιμές φέρνουν τη χώρα πιο κοντά στα διεθνή πρότυπα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, τα τέλη για ορισμένες κατηγορίες μη μεταναστευτικής βίζας κυμαίνονται από 185 έως 315 δολάρια (περίπου 160 έως 270 ευρώ), ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο μια τυπική βίζα βραχυχρόνιας παραμονής διάρκειας έως έξι μηνών κοστίζει 135 λίρες (περίπου 158 ευρώ).

Η συζήτηση γύρω από τις αυξήσεις έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ιαπωνία επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη προσέλκυσης περισσότερων επισκεπτών και εργαζομένων από το εξωτερικό και στη διαχείριση των αυξημένων διοικητικών πιέσεων που δημιουργεί η συνεχής άνοδος των αφίξεων.

Με πληροφορίες από BBC