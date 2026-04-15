Ταξίδι στην Ιαπωνία το 2026: Οι νέοι φόροι και οι αυξήσεις τιμών που πρέπει να γνωρίζετε

Αν έχετε σκοπό να επισκεφθείτε την Ιαπωνία φέτος, θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για ένα αρκετά αυξημένο budget συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές.

Παρά το γεγονός ότι το γεν παραμένει χαμηλό, η χώρα έχει εισαγάγει νέους τουριστικούς φόρους και αυξήσεις τιμών που πιθανότατα θα ανεβάσουν το κόστος των διακοπών σας.

Ορισμένες από τις αυξήσεις ισχύουν για όλους τους ταξιδιώτες, αλλά κάποιες μπορούν να αποφευχθούν ανάλογα με το πότε επισκέπτεστε τη χώρα και πού μένετε.

Οι περιφέρειες αυξάνουν τους φόρους διαμονής

Το Κιότο εισήγαγε νωρίτερα μέσα στη χρονιά νέους φόρους για επισκέπτες, σε μια προσπάθεια να χρηματοδοτήσει μέτρα αντιμετώπισης του υπερτουρισμού.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα που τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου, οι επισκέπτες που διαμένουν σε πολυτελή ξενοδοχεία θα πληρώνουν 10.000 γεν (56 ευρώ) ή και περισσότερο ανά διανυκτέρευση, ενώ όσοι μένουν σε καταλύματα μεσαίας κατηγορίας θα χρεώνονται μεταξύ 1.000 και 4.000 γεν (5,50 έως 23 ευρώ).

Η χαμηλότερη χρέωση, 200 γεν (περίπου 1 ευρώ), θα ισχύει για οικονομικά καταλύματα κάτω από 6.000 γεν (34 ευρώ) ανά διανυκτέρευση.

Μια σειρά από φόρους διαμονής εισήχθη επίσης σε άλλες περιφέρειες την 1η Απριλίου.

Στο Χοκάιντο, οι επισκέπτες πληρώνουν 100 γεν (0,53 ευρώ) για καταλύματα έως 19.999 γεν (107 ευρώ) ανά διανυκτέρευση ανά άτομο, 200 γεν (1,07 ευρώ) για καταλύματα μεταξύ 20.000 και 49.999 γεν (267 ευρώ) και 500 γεν (2,67 ευρώ) για καταλύματα άνω των 50.000 γεν.

Επιπλέον του φόρου διαμονής σε επίπεδο περιφέρειας, 15 δήμοι του Χοκάιντο έχουν επιβάλει και δικά τους ξεχωριστά τέλη. Στο Σαπόρο, την πρωτεύουσα της περιφέρειας, οι επισκέπτες θα χρεώνονται επιπλέον 200 γεν για διαμονή έως 50.000 γεν ανά διανυκτέρευση ανά άτομο ή επιπλέον 500 γεν για διαμονή άνω των 50.000 γεν ανά διανυκτέρευση ανά άτομο.

Η Χιροσίμα χρεώνει πλέον τους επισκέπτες που διαμένουν σε καταλύματα άνω των 6.000 γεν (32 ευρώ) με τέλος 200 γεν. Οι επισκέπτες σε ξενοδοχεία κάτω των 6.000 γεν εξαιρούνται.

Το Yugawara, στην περιφέρεια Kanagawa, εισήγαγε φόρο διαμονής που κυμαίνεται από 300 έως 500 γεν (1,60 ευρώ). Το Gifu, στην ομώνυμη περιφέρεια, χρεώνει πλέον 200 γεν ανά διανυκτέρευση για όλες τις κατηγορίες καταλυμάτων. Το Toba, στην περιφέρεια Mie, επιβάλλει τέλος 200 γεν ανά διανυκτέρευση, ανεξαρτήτως τύπου καταλύματος.

Η περιφέρεια Nagano, η πόλη Kumamoto και η πόλη Miyazaki στην ομώνυμη περιφέρεια έχουν λάβει έγκριση από τις ιαπωνικές αρχές για την επιβολή τελών από τον Ιούνιο του 2026, αλλά δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τα ποσά.

Η Ιαπωνία αυξάνει τον φόρο αναχώρησης από τον Ιούλιο

Η ιαπωνική κυβέρνηση σχεδιάζει να αυξήσει τον διεθνή φόρο αναχώρησης από το καλοκαίρι.

Το τέλος αυτό, που επιβάλλεται σε όλους όσοι αναχωρούν από τη χώρα - κυρίως σε όσους ταξιδεύουν αεροπορικώς - εισήχθη το 2019 με σταθερό ποσό 1.000 γεν (περίπου 5,50 ευρώ). Οι αρχές τώρα το αυξάνουν πιο κοντά στα «διεθνή πρότυπα».

Για παράδειγμα, η Γερμανία επιβάλλει τέλη αναχώρησης που κυμαίνονται από 15,53 έως 39,34 ευρώ για κοντινούς προορισμούς και 70,83 ευρώ για πιο μακρινούς.

Από τον Ιούλιο του 2026, το τέλος αναχώρησης της Ιαπωνίας θα τριπλασιαστεί σε 3.000 γεν (περίπου 16 ευρώ) ανά άτομο για όλους τους ταξιδιώτες (από 2 ετών και άνω) που αναχωρούν αεροπορικώς ή δια θαλάσσης.

Το Japan Rail Pass θα γίνει ακριβότερο από τον Οκτώβριο

Οι επισκέπτες που ταξιδεύουν στην Ιαπωνία με τρένο θα αντιμετωπίσουν επίσης αυξημένα κόστη. Από την 1η Οκτωβρίου, η τιμή του Japan Rail Pass (JR Pass) θα αυξηθεί κατά 3.000 γεν (16 ευρώ) σε 53.000 γεν (283 ευρώ) για επταήμερο πάσο ενηλίκων σε απλή θέση.

Τα εβδομαδιαία πάσα για premium θέσεις (Green Car) θα αυξηθούν κατά 4.000 γεν (21 ευρώ) σε 74.000 γεν (395 ευρώ).

Τα πάσα 21 ημερών θα αυξηθούν κατά 5.000 γεν σε 105.000 γεν (560 ευρώ) για απλές θέσεις και κατά 7.000 γεν (37 ευρώ) σε 147.000 γεν (785 ευρώ) για premium θέσεις.

Το JR Pass διατίθεται σε επισκέπτες που εισέρχονται στην Ιαπωνία με τουριστική βίζα 14 ή 90 ημερών και επιτρέπει απεριόριστα ταξίδια με τρένο σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων δρομολογίων υψηλής ταχύτητας.

Αν θέλετε να εξοικονομήσετε χρήματα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην επίσημη πλατφόρμα Japan Rail Pass Reservation, όπου οι τιμές θα παραμείνουν αμετάβλητες για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Η ιστοσελίδα Japan Guide επισημαίνει ότι οι αυξήσεις καθιστούν τα πάσα σημαντικά λιγότερο οικονομικά συμφέροντα.

«Το πάσο είχε ήδη υποστεί μεγάλη αύξηση τιμής το 2023, που μείωσε σημαντικά την ελκυστικότητά του», αναφέρει.

«Πλέον υπάρχουν πολύ λίγα δρομολόγια στα οποία το πάσο συμφέρει σε σχέση με μεμονωμένα εισιτήρια ή εναλλακτικές επιλογές μεταφοράς, όπως οι εσωτερικές πτήσεις».

Η Ιαπωνία εξετάζει αύξηση των τελών βίζας

Τα τέλη βίζας, που ισχύουν εδώ και δεκαετίες, βρίσκονται επίσης υπό εξέταση, χωρίς ακόμη να έχουν αλλάξει.

Σήμερα:

Βίζα μίας εισόδου: περίπου 3.000 γεν (περίπου 16-18 ευρώ)

Βίζα πολλαπλών εισόδων: περίπου 6.000 γεν (περίπου 33-36 ευρώ)

Αν εναρμονιστούν με άλλα συγκρίσιμα κράτη - όπως το Ηνωμένο Βασίλειο (127 λίρες/150 ευρώ) ή η Σένγκεν (90 ευρώ) - οι ταξιδιώτες που χρειάζονται βίζα ενδέχεται να δουν σημαντική αύξηση στο κόστος του ταξιδιού τους.

(Οι ταξιδιώτες από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά, Αυστραλία και τις περισσότερες χώρες της ΕΕ δεν χρειάζονται τουριστική βίζα.)

Η κυβέρνηση έχει προτείνει αύξηση:

στις 15.000 γεν (80 ευρώ) για βίζα μίας εισόδου

στις 30.000 γεν (161 ευρώ) για βίζα πολλαπλών εισόδων.

Με πληροφορίες από euronews.com