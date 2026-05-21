«Ταπεινωτικό, ανάρμοστο»: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη μεταχείριση ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα εξέφρασε σήμερα τον «αποτροπιασμό» του για την απαράδεκτη μεταχείριση ακτιβιστών του «στολίσκου για τη Γάζα» από τον Ισραηλινό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Χθες Τετάρτη, βίντεο που έδωσε ο Ισραηλινός υπουργός στη δημοσιότητα τον δείχνει να χλευάζει ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, οι οποίοι είναι γονατισμένοι και δεμένοι με χειροπέδες, μετά τη σύλληψή τους.

Καταδίκη ΕΕ για τη συμπεριφορά του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ

«Συγκλονισμένος από τη μεταχείριση μελών του στολίσκου από τον Ισραηλινό υπουργό Μπεν Γκβιρ. Η συμπεριφορά αυτή είναι απολύτως απαράδεκτη. Ζητούμε την άμεση απελευθέρωσή τους», αναφέρει ανακοίνωση που ανήρτησε ο Κόστα στην πλατφόρμα Χ.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας επέκρινε επίσης το περιστατικό.

«Η μεταχείριση ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud, συμπεριλαμβανομένων πολιτών της ΕΕ, ήταν ταπεινωτική και εσφαλμένη», δήλωσε η Κάλας.

«Η συμπεριφορά του ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ είναι ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία», υπογράμμισε.

Αντιδράσεις για τη μεταχείριση των ακτιβιστών στο Ισραήλ

Δύο βίντεο που δημοσιεύθηκαν από το γραφείο του Μπεν Γκβιρ δείχνουν ακτιβιστές που επέβαιναν σε στόλο με σκοπό να παραδώσουν βοήθεια στη Γάζα να συλλαμβάνονται από την αστυνομία, με μερικούς να φαίνονται να κρατούνται σε στάση πίεσης σε έναν αυτοσχέδιο χώρο κράτησης.

Σε ένα βίντεο φαίνεται μια γυναίκα να φωνάζει στα αγγλικά: «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη!», πριν την σπρώξουν στο έδαφος, ενώ ακούγονται οι αστυνομικοί να της λένε: «Ησυχία, ησυχία».

«Καλή δουλειά», λέει ο Μπεν Γκβιρ, προσθέτοντας: «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ. Εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες εδώ».

Ένα άλλο βίντεο δείχνει δεκάδες ανθρώπους με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη, ενώ γονατίζουν με το κεφάλι στο έδαφος.

«Ήρθαν με μεγάλη περηφάνια, σαν μεγάλοι ήρωες. Κοιτάξτε τους τώρα. Κοιτάξτε, δείτε πώς είναι τώρα. Δεν είναι ήρωες, δεν είναι τίποτα. Είναι υποστηρικτές της τρομοκρατίας», λέει ο Μπεν Γκβιρ κρατώντας την ισραηλινή σημαία και δείχνοντας τους κρατούμενους.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι ήταν από τις πρώτες που αντέδρασαν, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «απαράδεκτη» παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των ακτιβιστών.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, σφοδρός επικριτής της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα, δήλωσε ότι οι εικόνες έδειχναν τον Μπεν Γκβιρ να «ταπεινώνει τους ανθρώπους της διεθνούς νηοπομπής», προσθέτοντας: «Δεν θα ανεχθούμε κανέναν να κακομεταχειρίζεται τους πολίτες μας».

Ο Ισπανός ηγέτης δήλωσε ότι θα πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει κυρώσεις στον Μπεν Γκβιρ, ακολουθώντας το παράδειγμα της Ισπανίας που απαγόρευσε την είσοδο του υπουργού στη χώρα.

Η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ, δήλωσε τον «αποτροπιασμό» της και πρόσθεσε ότι η βρετανική κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με τις οικογένειες των εμπλεκόμενων Βρετανών υπηκόων. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίσης ζητήσει εξηγήσεις από τις ισραηλινές αρχές, ανέφερε η Κούπερ.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε αυστηρό διάβημα προς το Ισραήλ για τη μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», χαρακτηρίζοντας τη στάση του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ «απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα».

Ο Καναδάς, η Πορτογαλία και η Ιταλία ανακοίνωσαν ότι θα καλέσουν τους ισραηλινούς εκπροσώπους στις αντίστοιχες χώρες τους για το περιστατικό, ενώ η Γαλλία, η Ιρλανδία και η Τουρκία προστέθηκαν επίσης στις αυξανόμενες καταδίκες.

Με πληροφορίες από Reuters και BBC