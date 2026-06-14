Τανζανία: Πώς οι γυναίκες Μασάι μετέτρεψαν την ξηρασία σε πηγή εισοδήματος

Όταν η παρατεταμένη ξηρασία αφάνισε το μεγαλύτερο μέρος των ζώων της οικογένειάς της, η 30χρονη Νεσίρκαρ Λουνγκιντονγκί και μητέρα τεσσάρων παιδιών από το χωριό Σελέλα στη βόρεια Τανζανία, βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα αβέβαιο, για τα δεδομένα, μέλλον.

Σήμερα, όπως παρουσιάζει σε δημοσίευμά του το Al Jazeera, η γυναίκα της φυλής των Μασάι, βγάζει τα προς το ζην καλλιεργώντας και πουλώντας ζωοτροφές ανθεκτικές στην ξηρασία.

«Πριν αρχίσω να καλλιεργώ χορτονομή, έχασα τις περισσότερες κατσίκες μας. Τώρα, έρχονται άνθρωποι από άλλα χωριά για να αγοράσουν τροφή και, έτσι, μπορώ να στηρίζω τα παιδιά μου. Δεν φοβάμαι πια την ξηρασία» αφηγήθηκε η 30χρονη από την Τανζανία στο Al Jazeera.

"I can support my children. I don’t fear drought anymore."



As a lack of rain kills livestock in Tanzania, Maasai women are turning drought-resistant grass into animal feed and income https://t.co/KOURt4h3WH pic.twitter.com/OKuEtj5ovj — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 11, 2026

Τανζανία: Κατάφερε να χτίσει σπίτι από τα νέα της έσοδα

Χάρη στα έσοδα από τη νέα της δραστηριότητα, κατάφερε να χτίσει σπίτι και να εξασφαλιστεί, περαιτέρω, οικονομικά αγοράζοντας πέντε κατσίκες.

Η ιστορία της, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα της αγγλόφωνης έκδοσης του Al Jazeera, αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη αλλαγή που συντελείται στη βόρεια Τανζανία. Οι γυναίκες των Μασάι, μιας κοινότητας περίπου 430.000 ανθρώπων, μετατρέπουν την παραγωγή ζωοτροφών από μέσο επιβίωσης σε μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Η πρωτοβουλία συντονίζεται από το Pastoral Women’s Council (PWC), μια γυναικεία οργάνωση που δραστηριοποιείται σε τρεις επαρχίες της βορειοανατολικής Τανζανίας. Ιδρύθηκε το 1997 και σήμερα αριθμεί περίπου 6.500 μέλη σε 90 χωριά, με στόχο την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών, την προστασία των δικαιωμάτων στη γη και την εκπαίδευση των κοριτσιών.

Maasai women turn drought into income through fodder farming in Tanzania https://t.co/gvCJhFXk05 — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) June 11, 2026

Τανζανία: Πώς οι γυναίκες Μασάι έκαναν την ξηρασία κέρδος

Για τη Λουνγκιντονγκί, το μυστικό βρίσκεται στην καλλιέργεια χορτολιβαδικών φυτών χωρίς άρδευση. Η ζήτηση παραμένει σταθερή και μαζί της διατηρείται και το εισόδημά της. Σήμερα ζει σε σπίτι με μεταλλική στέγη, ενώ το κοπάδι της αυξάνεται σταδιακά.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κτηνοτροφίας και Αλιείας της Τανζανίας, τουλάχιστον 306.358 ζώα, όπως βοοειδή, κατσίκες, πρόβατα και γαϊδούρια, πέθαναν μεταξύ Σεπτεμβρίου 2021 και Ιανουαρίου 2022 εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας. Μόνο στην περιοχή Σιμαντζίρο χάθηκαν περισσότερα από 92.000 ζώα, καταστρέφοντας τα μέσα βιοπορισμού χιλιάδων κτηνοτρόφων.

Ως απάντηση στην κρίση, το PWC δημιούργησε δέκα μεγάλες τράπεζες σπόρων χορτονομής σε οκτώ χωριά των περιοχών Μοντούλι και Λονγκίντο. Σήμερα περίπου 750 στρέμματα γης καλλιεργούνται με ζωοτροφές, ενώ αναμένεται να προστεθούν ακόμη 37 εκτάρια. Περίπου 250 γυναίκες διαχειρίζονται άμεσα τις καλλιέργειες, ενώ χιλιάδες κτηνοτρόφοι εξαρτώνται πλέον από αυτές κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου.

Τα αποτελέσματα είναι ήδη εμφανή. Το 2025 μία μόνο τράπεζα σπόρων απέφερε έσοδα 6,6 εκατομμυρίων σελινιών Τανζανίας, δηλαδή περίπου 2.500 δολάρια, ενώ πουλήθηκαν και περισσότεροι από 1.100 μπάλες αποξηραμένου χόρτου.

Maasai women turn drought into income through fodder farming in Tanzania https://t.co/pTHMOeAuPb via @AJEnglish — traveljunkie2🇺🇸🇺🇦👊🏻💪🏻 (@traveljunkie21) June 11, 2026

Τανζανία: Αλλάζει ο κοινωνικός ρόλος των Μασάι γυναικών

Για πολλές γυναίκες αυτό σηματοδότησε μια ριζική αλλαγή στον κοινωνικό τους ρόλο. Από οικονομικά εξαρτώμενες, μετατράπηκαν σε βασικούς συνεισφέροντες στο οικογενειακό εισόδημα.

Καθώς οι βροχοπτώσεις γίνονται ολοένα πιο ασταθείς, οι γυναίκες καλλιεργούν ανθεκτικά είδη όπως το Rhodes grass και το Masai love grass σε ειδικά διαμορφωμένες κοινοτικές εκτάσεις. Τα φυτά αυτά παραμένουν πράσινα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τη φυσική βλάστηση και στη συνέχεια συλλέγονται και πωλούνται ως ζωοτροφή.

Οι σπόροι αποθηκεύονται και διατίθενται όταν η ζήτηση αυξάνεται, δημιουργώντας έναν επιπλέον κύκλο εσόδων για τις τοπικές κοινότητες.

Αξίζει να τονιστεί πως για τους Μασάι και, δη, αυτούς στην Τανζανία, τα βοοειδή αποτελούν κάτι περισσότερο από περιουσιακό στοιχείο. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την οικονομία, την κοινωνική θέση και την πολιτιστική τους ταυτότητα. Όταν οι βροχές αποτυγχάνουν, οι επιπτώσεις είναι άμεσες τόσο για τα ζώα όσο και για τις οικογένειες.

«Γυναίκες που παλαιότερα εξαρτώνταν πλήρως από τους συζύγους τους έχουν πλέον δικό τους εισόδημα», εξηγεί η Ρέιτσελ Λετιέτι, ιδρυτικό μέλος του PWC. «Οι οικογένειες γίνονται πιο σταθερές και οι άνδρες αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τη συμβολή των γυναικών, ιδιαίτερα στις περιόδους ξηρασίας».

Παρά την επιτυχία του εγχειρήματος, οι προκλήσεις παραμένουν. Η Λουνγκιντονγκί αναφέρει ότι τα χωράφια συχνά απειλούνται από χωροκατακτητικά φυτά, ενώ σπασμένες περιφράξεις επιτρέπουν σε κοπάδια ή ακόμη και άγρια ζώα να καταστρέφουν τις καλλιέργειες.

«Έχω δει μεγάλες εκτάσεις να καταστρέφονται από επεμβατικά φυτά. Και πολλές φορές ζώα μπαίνουν στα χωράφια και καταστρέφουν τη δουλειά μηνών», λέει.

Παράλληλα, δεν λείπουν οι διαφωνίες μέσα στις ομάδες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τον τρόπο διανομής των εσόδων.

Με πληροφορίες από Al Jazeera