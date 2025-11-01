Τανζανία: H Σαμίγια Σουλούχου Χασάν επανεκλέγεται πρόεδρος και εκατοντάδες θεωρούνται νεκροί στις ταραχές

H Σαμίγια Σουλούχου Χασάν επανεκλέγεται πρόεδρος, την ώρα που η Τανζανία βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στο χάος μετά τις εκλογές.

Η Σαμίγια Σουλούχου Χασάν ανακηρύχθηκε νικήτρια των προεδρικών εκλογών της Τανζανίας, εξασφαλίζοντας μια ακόμη θητεία εν μέσω σφοδρών ταραχών και αναφορών για εκατοντάδες νεκρούς σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή, κέρδισε το 98% των ψήφων, σχεδόν κατακτώντας τα 32 εκατομμύρια ψηφοδέλτια που κατατέθηκαν στις εκλογές της Τετάρτης. Την ίδια ώρα, διεθνείς παρατηρητές εξέφρασαν ανησυχία για την έλλειψη διαφάνειας και την εκτεταμένη αναταραχή, η οποία σύμφωνα με αναφορές, έχει αφήσει πίσω εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες.

Η εθνική διακοπή του διαδικτύου δυσχεραίνει την επαλήθευση του αριθμού των θυμάτων και η κυβέρνηση επιχείρησε να υποβαθμίσει την έκταση της βίας, ενώ οι αρχές επέκτειναν την απαγόρευση κυκλοφορίας σε μια προσπάθεια να καταπνίξουν τις ταραχές.

«Ανακοινώνω τη Σαμίγια Σουλούχου Χασάν ως νικήτρια των προεδρικών εκλογών υπό το κόμμα Chama Cha Mapinduzi (CCM)», δήλωσε ο επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής, Τζέικομπς Μουαμπεγκέλε, ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα το Σάββατο το πρωί. Η Σουλούχου Χασάν εξασφάλισε περίπου 31,9 εκατομμύρια ψήφους, ή 97,66% του συνόλου, με τη συμμετοχή να πλησιάζει το 87% των 37,6 εκατομμυρίων εγγεγραμμένων ψηφοφόρων της χώρας.

Στη Ζανζιβάρη, η οποία εκλέγει τη δική της κυβέρνηση και ηγεσία, ο Χουσεΐν Μουϊνί του CCM και νυν πρόεδρος, κέρδισε επίσης με σχεδόν 80% των ψήφων, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για «μαζική νοθεία.

Την Παρασκευή συνεχίστηκαν οι διαδηλώσεις, με διαδηλωτές στην παραθαλάσσια πόλη Νταρ ες Σαλάαμ και σε άλλες πόλεις να κατεβάζουν αφίσες της Σαμίγια και να επιτίθενται σε αστυνομικούς και εκλογικά κέντρα, παρά τις προειδοποιήσεις του αρχηγού του στρατού να τερματιστεί η αναταραχή.

Τανζανία: Πληροφορίες για πάνω από 500 νεκρούς στις ταραχές

Οι διαδηλώσεις οδηγούνται κυρίως από νέους, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι οι εκλογές ήταν άδικες. Κατηγορούν την κυβέρνηση ότι υπονομεύει τη δημοκρατία καταστέλλοντας τους βασικούς ηγέτες της αντιπολίτευσης, καθώς ο ένας βρίσκεται στη φυλακή και ο δεύτερος αποκλείστηκε για τεχνικούς λόγους.

Ένας εκπρόσωπος του κόμματος αντιπολίτευσης Chadema δήλωσε την Παρασκευή στο πρακτορείο AFP ότι «περίπου 700» άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ διπλωματική πηγή στην Τανζανία είπε στο BBC ότι υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες ότι τουλάχιστον 500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Μαχμούντ Κόμπο Θαμπίτ περιέγραψε τη βία ως «μερικές μεμονωμένες εστίες εδώ κι εκεί» και είπε ότι «οι δυνάμεις ασφαλείας αντέδρασαν ταχύτατα και αποφασιστικά για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση».

Σε δήλωση του, ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για την κατάσταση στην Τανζανία, «συμπεριλαμβανομένων αναφορών για θανάτους και τραυματισμούς κατά τις διαδηλώσεις», προτρέποντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να «προλάβουν περαιτέρω κλιμάκωση».

Το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Νορβηγία εξέφρασαν παρόμοιες ανησυχίες, επικαλούμενοι «αξιόπιστες αναφορές για μεγάλο αριθμό θανάτων και σημαντικούς τραυματισμούς λόγω της αντίδρασης των δυνάμεων ασφαλείας στις διαδηλώσεις».

Με πληροφορίες από BBC