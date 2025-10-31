Τανζανία: Εκατοντάδες νεκροί σε διαδηλώσεις μετά τις εκλογές – «Περίπου 700», λέει η αντιπολίτευση

Αιματηρές διαδηλώσεις συγκλονίζουν την Τανζανία μετά τις γενικές εκλογές της Τετάρτης, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για εκατοντάδες νεκρούς.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του κόμματος Chadema, «περίπου 700 άνθρωποι» έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ το πανεθνικό μπλακ άουτ στο διαδίκτυο καθιστά σχεδόν αδύνατη την ανεξάρτητη επιβεβαίωση των στοιχείων.

Διπλωματική πηγή που μίλησε στο BBC από την Νταρ ες Σαλάμ έκανε λόγο για «αξιόπιστες ενδείξεις» ότι τουλάχιστον 500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι ταραχές, που ξεκίνησαν με αίτημα τη διαφάνεια των εκλογών και τη συμμετοχή υποψηφίων που είχαν αποκλειστεί, εξαπλώθηκαν σε πολλές πόλεις της χώρας, με επίκεντρο την πρωτεύουσα Ντοντόμα και τις συνοικίες Salasala, Yombo και Tegeta.

Παρά τις αυστηρές προειδοποιήσεις του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγού Jacob John Mkunda, χιλιάδες πολίτες συνέχισαν να διαδηλώνουν. «Ορισμένοι προέβησαν σε εγκληματικές ενέργειες. Αυτές οι πράξεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση, τονίζοντας ότι «ο στρατός έχει πλέον τον έλεγχο της κατάστασης».

Τανζανία: Συνεχίζεται το μπλακ άουτ επικοινωνίας

Η πρόσβαση σε ανεξάρτητες πηγές παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η πρόσβαση στο διαδίκτυο συνεχίζει να μην είναι διαθέσιμη για τρίτη ημέρα. Δημοσιογράφοι και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλώνουν πως δεν μπορούν να διασταυρώσουν καμία από τις πληροφορίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε ξένα πρακτορεία.

Νοσοκομεία σε ολόκληρη τη χώρα φέρονται να αρνούνται να παρέχουν στοιχεία για τραυματίες και νεκρούς. Πηγή μεγάλου νοσοκομείου στην Νταρ ες Σαλάμ είπε στο BBC ότι το ίδρυμα είναι «υπερφορτωμένο» με τραυματίες από την Πέμπτη, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι και άλλα δημόσια νοσοκομεία αντιμετωπίζουν αντίστοιχη πίεση, με τα νεκροτομεία να είναι γεμάτα.

Αντιδράσεις από ΟΗΕ και διεθνή κοινότητα

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κάλεσε τις δυνάμεις ασφαλείας της Τανζανίας να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν τη χρήση υπέρμετρης βίας. «Είμαστε βαθιά ανήσυχοι για τους θανάτους και τους τραυματισμούς που σημειώθηκαν στις διαδηλώσεις που σχετίζονται με τις εκλογές στην Τανζανία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Σεΐφ Μαγκάνγκο, προσθέτοντας ότι οι πληροφορίες που διαθέτουν κάνουν λόγο για τουλάχιστον δέκα επιβεβαιωμένους νεκρούς.

Διπλωματικές πηγές του BBC αναφέρουν ότι πρέσβεις ξένων χωρών έχουν ήδη παρέμβει, καλώντας την κυβέρνηση της Τανζανίας να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να αποφύγει περαιτέρω βία κατά των διαδηλωτών.

Εκλογικά αποτελέσματα με χαμηλή συμμετοχή

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, η εκλογική επιτροπή είχε ανακοινώσει αποτελέσματα από περίπου 80 από τις 272 εκλογικές περιφέρειες, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση TBC. Οι διεθνείς παρατηρητές κάνουν λόγο για εξαιρετικά χαμηλή προσέλευση στις κάλπες, εν μέσω καταγγελιών για αποκλεισμούς υποψηφίων και εκτεταμένη νοθεία.

Η πρόεδρος Σαμία Σουλούχου Χασάν, που κυβερνά υπό το κυβερνών κόμμα Chama Cha Mapinduzi (CCM) το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από την ανεξαρτησία της χώρας το 1961, αναμένεται να επανεκλεγεί με άνεση. Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται το Σάββατο.

Στο ημιαυτόνομο αρχιπέλαγος της Ζανζιβάρης, ο υποψήφιος του CCM και εν ενεργεία πρόεδρος Χουσεΐν Μουΐνι εξασφάλισε σχεδόν το 80% των ψήφων, σύμφωνα με το Associated Press, ενώ η τοπική αντιπολίτευση κατήγγειλε «μαζική νοθεία».

Με πληροφορίες από BBC