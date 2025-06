«Take on me»: Διαγνώστηκε με Πάρκινσον ο Morten Harket, φρόντμαν των A-ha

Ο Morten Harket, τραγουδιστής και ιδρυτικό μέλος του νορβηγικού συγκροτήματος A-ha, αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με τη νόσο του Πάρκινσον.

Ο 65χρονος Harket υπήρξε η φωνή πίσω από το θρυλικό «Take On Me» και παραμένει frontman του συγκροτήματος από την ίδρυσή του το 1982. Το τραγούδι, σύμβολο της δεκαετίας του ’80, εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα της εποχής του.

Σε δήλωση που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο του συγκροτήματος και επιβεβαιώθηκε από τη δισκογραφική εταιρεία Sony Music, ο Harket ανέφερε ότι έχει υποβληθεί σε πολλαπλές νευροχειρουργικές επεμβάσεις και ότι προσπαθεί να διαχειριστεί τα συμπτώματα της ασθένειας.

Η νόσος του Πάρκινσον προκαλεί εκφυλισμό του νευρικού συστήματος στον εγκέφαλο, με βασικά συμπτώματα το τρέμουλο, τη δυσκαμψία και άλλες διαταραχές της κίνησης που επιδεινώνονται με την πάροδο του χρόνου. Δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, αλλά η κατάσταση μπορεί να ελεγχθεί με φαρμακευτική αγωγή και εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο Harket δήλωσε ότι πέρυσι υποβλήθηκε σε επέμβαση εμφύτευσης ηλεκτροδίων στον εγκέφαλο, η οποία συνέβαλε σημαντικά στη μείωση των συμπτωμάτων. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι δεν είναι βέβαιος αν θα μπορέσει να επιστρέψει στη σκηνή.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα να αποδεχτώ τη διάγνωση», σημείωσε, τονίζοντας όμως τη δυσκολία να βρει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στη φαρμακευτική αγωγή και τις παρενέργειες της θεραπείας.

«Κάνω ό,τι μπορώ για να εμποδίσω το σώμα μου να καταρρεύσει πλήρως», πρόσθεσε.

Οι A-ha δημιουργήθηκαν το 1982 από τον Harket και τους φίλους του Paul Waaktaar-Savoy και Magne Furuholmen. Η διεθνής τους επιτυχία ήρθε το 1985 με το άλμπουμ Hunting High and Low, που περιλάμβανε τα τραγούδια «Take On Me» και The «Sun Always Shines» on TV.

