«Tailored for You»: Η ανδρική μόδα στο επίκεντρο του Met Gala 2025

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι καλεσμένοι του Met Gala θα προσέλθουν στη μεγάλη εκδήλωση, ακολουθώντας συγκεκριμένους ενδυματολογικούς κανόνες.

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης (The Met) έχει ως dress code φέτος, το «Tailored for You» (Ραμμένο για σένα).

Σύμφωνα με το Met, ο ενδυματολογικός κώδικας φέτος, είναι μια αναφορά στην επερχόμενη έκθεση του Ινστιτούτου Κοστουμιών του MET, «Superfine: Tailoring Black Style», που θα επικεντρωθεί στην «ανδρική μόδα και ειδικότερα στο στυλ των μαύρων ανδρών μέσα από τους αιώνες».

Αναμένεται επομένως, οι διασημότητες που θα βρεθούν στο μεγάλο fashion event, να επιμεληθούν ανδρικά σύνολα που θα ξεχωρίζουν.

Στην επίσημη ανακοίνωση του ινστιτούτου, έγινε σαφές, πως θα υπάρξει μια «επιτροπή υποδοχής» με διάσημους καλεσμένους, οι οποίοι θα πλαισιώσουν τους οικοδεσπότες του γκαλά: Pharrell Williams, Lewis Hamilton, Colman Domingo, A$AP Rocky και LeBron James. Από το μεγάλο event δεν θα λείπει η «σιδηρά κυρία» της μόδας, Anna Wintour.

Η διάσημη φιλανθρωπική εκδήλωση για το Ινστιτούτο Κοστουμιών, η οποία πέρυσι ξεπέρασε το ποσό ρεκόρ των 26 εκατομμυρίων δολαρίων, εγκαινιάζει την ανοιξιάτικη έκθεση. Με θέμα «Superfine: Tailoring Black Style», θα διαρκέσει έξι μήνες και είναι εμπνευσμένη από το βιβλίο της Monica L. Miller, «Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity».

Το Met Gala αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 5 Μαΐου. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 10 Μαΐου έως τις 26 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το ΑP.