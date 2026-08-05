Ταϊλανδός ποδοσφαιριστής πέθανε αφού χτυπήθηκε από κεραυνό κατά τη διάρκεια αγώνα

Ένας Ταϊλανδός ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του και άλλοι 12 παίκτες τραυματίστηκαν όταν κεραυνός χτύπησε το γήπεδο κατά τη διάρκεια αγώνα, σε ένα σοκαριστικό περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο.

Ο 24χρονος Σοφουάν Αβάε τραυματίστηκε σοβαρά όταν κεραυνός έπεσε στον αγωνιστικό χώρο του Σταδίου Σαντιπάπ, στην πόλη Σουνγκάι Γκολόκ της νότιας Ταϊλάνδης, την Τρίτη, σύμφωνα με την αστυνομία.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον επαναφέρουν, υπέκυψε στα τραύματά του, δήλωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Bernama.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει έναν κεραυνό να πέφτει δίπλα σε αρκετούς ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο, ακολουθούμενο από ισχυρό κρότο.

[Προσοχή σκληρές εικόνες]

🇹🇭 Horrifying moment from Thailand when a freak lightning strike kills a football player and injures 12 others during a match pic.twitter.com/lAwYJxhtUo — Visegrád 24 (@visegrad24) August 5, 2026

Συμπαίκτες του Αβάε, φορώντας ασπρόμαυρες φανέλες, έσπευσαν να τον βοηθήσουν, τον γύρισαν ανάσκελα και επιχείρησαν να του κάνουν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Η αστυνομία ανέφερε ότι συνολικά 12 ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων και ένας Μαλαισιανός, τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Ο αγώνας διεξαγόταν στο πλαίσιο του Golok FA Cup, τοπικού τουρνουά στο οποίο συμμετέχουν ερασιτεχνικές ομάδες από την Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία. Αντίπαλες ήταν οι ομάδες SAMCOLTS και Abu x Nong Sirin.

Ο Αβάε αγωνιζόταν ως εξτρέμ στη SAMCOLTS και είχε πρόσφατα υπογράψει συμβόλαιο με τη Yala FC, ομάδα της τρίτης κατηγορίας της Ταϊλάνδης.

Η Yala FC εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του, αναφέροντας: «Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του νέου ποδοσφαιριστή της FC Yala, Σοφουάν Αβάε».

Τα θανατηφόρα χτυπήματα από κεραυνούς δεν είναι σπάνια στην Ταϊλάνδη. Σύμφωνα με το Τμήμα Ελέγχου Νοσημάτων της χώρας, τουλάχιστον 283 άνθρωποι χτυπήθηκαν από κεραυνό την περίοδο 2020-2024, ενώ πολλοί από αυτούς έχασαν τη ζωή τους ακαριαία.

Με πληροφορίες από The Independent

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