Ταϊλάνδη: Θετικός σε ναρκωτικά ο μηχανοδηγός μετά το δυστύχημα με οκτώ νεκρούς

Ο μηχανοδηγός της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στη φονική σύγκρουση με δημόσιο λεωφορείο στην Μπανγκόκ βρέθηκε θετικός σε ναρκωτικές ουσίες και κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, ανακοίνωσαν οι αρχές της Ταϊλάνδης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη σιδηροδρομική διάβαση Asoke-Din Daeng, μία από τις πιο επιβαρυμένες κυκλοφοριακά περιοχές της πρωτεύουσας. Η αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με δημόσιο λεωφορείο που είχε ακινητοποιηθεί πάνω στις γραμμές.

Από τη σύγκρουση το λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες ακόμη.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, το λεωφορείο εγκλωβίστηκε στις γραμμές λόγω της έντονης κυκλοφοριακής συμφόρησης, γεγονός που δεν επέτρεψε το κατέβασμα των προστατευτικών μπαρών της διάβασης, οι οποίες λειτουργούν χειροκίνητα.

Εκτός από τον μηχανοδηγό, κατηγορίες απαγγέλθηκαν και στον οδηγό του λεωφορείου, καθώς και στον υπάλληλο που ήταν υπεύθυνος για τη λειτουργία της διάβασης.

Οι αρχές δεν διευκρίνισαν ποιες ουσίες εντοπίστηκαν στον έλεγχο που έγινε στον οδηγό της αμαξοστοιχίας.

Ο γενικός διευθυντής του τμήματος σιδηροδρομικών μεταφορών της Ταϊλάνδης, Πιτσέτ Κουνανταμράκς, ανακοίνωσε ότι δόθηκε εντολή για υποχρεωτικούς ελέγχους αλκοόλ και ναρκωτικών σε όλους τους μηχανοδηγούς και το προσωπικό των σιδηροδρόμων πριν από κάθε βάρδια.

Παράλληλα, τα προκαταρκτικά στοιχεία από το «μαύρο κουτί» της αμαξοστοιχίας έδειξαν ότι το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης ενεργοποιήθηκε περίπου 100 μέτρα πριν από τη σύγκρουση, απόσταση που δεν ήταν αρκετή για να αποτραπεί το δυστύχημα.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών της Ταϊλάνδης, δρ. Αμόρν Φιμάρνμας, δήλωσε ότι από τη διάβαση Asoke-Din Daeng διέρχονται καθημερινά περισσότεροι από 100.000 οδηγοί, αριθμός που υπερβαίνει τα όρια ασφαλείας για τέτοιου τύπου διαβάσεις.

Όπως σημείωσε, στην περιοχή είναι συχνό φαινόμενο οι μοτοσικλετιστές να περνούν ανάμεσα από τις μπάρες ασφαλείας για να αποφύγουν την κίνηση και τις καθυστερήσεις από τη διέλευση τρένων.

«Ο κίνδυνος έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας. Οι άνθρωποι θεωρούν ότι “δεν θα συμβεί κάτι”, μέχρι να καταλήξουμε σε μια καταστροφή όπως αυτή», ανέφερε.

Με πληροφορίες από BBC