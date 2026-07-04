Ταϊλάνδη: Συνελήφθη Βρετανίδα που φέρεται να μαχαίρωσε θανάσιμα τον σύντροφό της

Μια 21χρονη Βρετανίδα συνελήφθη στην Ταϊλάνδη, αφού φέρεται να μαχαίρωσε θανάσιμα τον σύντροφό της, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Η εφημερίδα «Bangkok Post» ανέφερε ότι το πρωί της Πέμπτης, τοπική ώρα, αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό ενός 34χρονου άνδρα, ο οποίος διαχειριζόταν μια φυτεία κάνναβης, σε μια πολυτελή ενοικιαζόμενη κατοικία στην περιοχή της Πατάγια, μια παραθαλάσσια περιοχή δύο ώρες έξω από την Μπανγκόκ, γνωστή για τον μεγάλο πληθυσμό ξένων κατοίκων και τη νυχτερινή της ζωή.

Σύλληψη Βρετανίδας για τη δολοφονία του συντρόφου της στην Ταϊλάνδη

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι αστυνομικοί βρήκαν τον άνδρα ξαπλωμένο σε ένα μπάνιο που επικοινωνούσε με ένα υπνοδωμάτιο, με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Η αστυνομία εκτιμά ότι ο άνδρας ήταν νεκρός για έξι ώρες πριν από την άφιξή τους.

Η σύντροφος του θύματος βρέθηκε να κάθεται κοντά στη σορό. Η αστυνομία δήλωσε στην εφημερίδα «Bangkok Post» ότι ένα μαχαίρι μήκους 50 εκατοστών, που έμοιαζε με ματσέτα, είχε πλυθεί και καθαριστεί σε έναν νεροχύτη.

Η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι ο σύντροφός της είχε τραυματιστεί μόνος του, αλλά οι ερευνητές εντόπισαν ασυνέπειες στην κατάθεσή της, σύμφωνα με την εφημερίδα.

A 21-year-old British woman has been arrested on suspicion of murdering her boyfriend, the operator of a cannabis farm in Chon Buri, after a fatal stabbing at a luxury rental home in Pattaya.



Listen to or read full story in 1st comment. pic.twitter.com/e7nM0Bb6JR — Bangkok Post (@BangkokPostNews) July 4, 2026

Η εφημερίδα «Bangkok Post» πρόσθεσε ότι η σορός του θύματος φαινόταν να είχε μετακινηθεί, ενώ σε όλο το σπίτι βρέθηκαν κηλίδες αίματος και ίχνη πάλης.

Εικόνες από το Pattaya Cable TV δείχνουν την αστυνομία στο ακίνητο, ενώ η νεαρή γυναίκα με τα κόκκινα μαλλιά κάθεται σε έναν καναπέ σε ένα μεγάλο δωμάτιο με μωβ κουρτίνες. Σε ένα άλλο βίντεο, η γυναίκα ανακρίνεται από την αστυνομία έξω από το σπίτι.

Ένας εκπρόσωπος του yπουργείου Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε: «Υποστηρίζουμε τις οικογένειες δύο Βρετανών υπηκόων στην Ταϊλάνδη και βρισκόμαστε σε επαφή με τις τοπικές αρχές».

Με πληροφορίες από Guardian