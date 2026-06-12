Ταϊλάνδη: Πέθανε η πριγκίπισσα «Bha» σε ηλικία 47 ετών μετά από 3 χρόνια σε κώμα

Η πριγκίπισσα της Ταϊλάνδης Bajrakitiyabha Mahidol, το μεγαλύτερο παιδί του βασιλιά Maha Vajiralongkorn, πέθανε μετά από τρία χρόνια σε κώμα, σε ηλικία 47 ετών.

Η Bajrakitiyabha γνωστή και ως «Πριγκίπισσα Bha», έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 11 Ιουνίου σε νοσοκομείο της Μπανγκόκ, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο του Βασιλικού Οίκου σε δήλωσή του.

Η Bajrakitiyabha -δικηγόρος και ένα από τα πιο προβεβλημένα μέλη της βασιλικής οικογένειας διεθνώς- νοσηλευόταν από τον Δεκέμβριο του 2022, όταν έχασε τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης σκύλων. Σύμφωνα με το Associated Press, το παλάτι είχε ανακοινώσει ότι η πριγκίπισσα «Μπα» της Ταϊλάνδης είχε προσβληθεί από λοίμωξη που προκλήθηκε από μυκόπλασμα.

Η βασιλική οικογένεια δημοσιοποιούσε σπάνια πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της. Τον Αύγουστο του 2025 είχε ανακοινωθεί ότι οι γιατροί εντόπισαν σοβαρή λοίμωξη στην κυκλοφορία του αίματος, γεγονός που τους οδήγησε στη χορήγηση αντιβιοτικών και φαρμάκων για την τόνωση της αρτηριακής πίεσης, προκειμένου να διατηρηθούν σταθερά τα επίπεδα». Παράλληλα, οι γιατροί ανέφεραν ότι «οι πνεύμονες και τα νεφρά της λειτουργούν με τη βοήθεια ιατρικών συσκευών και φαρμάκων», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τον Μάιο, η βασιλική οικογένεια δήλωσε ότι η Μπατζρακιτιγιάμπα παρουσίαζε «ασταθή ζωτικά σημεία, χαμηλή αρτηριακή πίεση, ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό και ανώμαλη πήξη του αίματος».

Ταϊλάνδη: Η πορεία και το έργο της Bajrakitiyabha

Γεννημένη στις 7 Δεκεμβρίου 1978, η Μπατζρακιτιγιάμπα ήταν κόρη του σημερινού βασιλιά της Ταϊλάνδης και της πρώην συζύγου του, πριγκίπισσας Σοαμσαουάλι. Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Thammasat και συνέχισε τις σπουδές της στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκτώντας μεταπτυχιακό και διδακτορικό στη Νομική από το Πανεπιστήμιο Cornell.

Στη συνέχεια, η Μπατζρακιτιγιάμπα εργάστηκε στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ταϊλάνδης στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, πριν επιστρέψει στην πατρίδα της ως εισαγγελέας. Από το 2012 έως το 2014 υπηρέτησε ως πρέσβειρα της Ταϊλάνδης στην Αυστρία, ενώ το 2017 ορίστηκε πρέσβειρα καλής θέλησης του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα.

Η πριγκίπισσα είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της δημόσιας δράσης της στη μεταρρύθμιση του σωφρονιστικού συστήματος και στην υποστήριξη των γυναικών κρατουμένων. Θεωρείται μία από τις προσωπικότητες που συνέβαλαν στην υιοθέτηση των λεγόμενων «Κανόνων της Μπανγκόκ» από τον ΟΗΕ το 2010, ενός πλαισίου που αφορά τη μεταχείριση των γυναικών στις φυλακές.

«Η κοινωνία δεν μπορεί να προοδεύσει όταν υπάρχει αστάθεια και αδικία. Χωρίς το κράτος δικαίου και χωρίς ένα σωστό σύστημα δικαιοσύνης επικρατεί χάος», είχε δηλώσει το 2013 στο Associated Press.

Ο θάνατός της επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της διαδοχής στον θρόνο της Ταϊλάνδης, καθώς ο βασιλιάς Μαχα Βατζιραλονγκόρν δεν έχει ορίσει επίσημα διάδοχο. Αν και ο νεότερος γιος του, ο 21χρονος πρίγκιπας Ντιπανγκόρν Ρασμιτζότι, θεωρείται ο επικρατέστερος διάδοχος, η Μπατζρακιτιγιάμπα είχε κατά καιρούς θεωρηθεί πιθανή διάδοχος λόγω της έντονης δημόσιας παρουσίας και του έργου της.

Η πριγκίπισσα αφήνει πίσω τους γονείς της και έξι ετεροθαλή αδέλφια.

Με πληροφορίες από BBC, People