ΔΙΕΘΝΗ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Διεθνή

Ταϊλάνδη: Νεκροί οκτώ βουδιστές μοναχοί - Τους χτύπησε ανήλικος με αγροτικό

Η γιαγιά του παιδιού ανέφερε στις αρχές ότι δεν γνώριζε πού κατευθυνόταν ο ανήλικος και ειδοποίησε την αστυνομία

The LiFO team
The LiFO team
ΤΑΙΛΑΝΔΗ ΝΕΚΡΟΙ ΒΟΥΔΙΣΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΣ Facebook Twitter
Φωτ: X
0

Τουλάχιστον οκτώ βουδιστές μοναχοί έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 10 τραυματίστηκαν, όταν ανήλικος έπεσε με το αγροτικό όχημα των γονιών του πάνω σε πομπή στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη.

Η ομάδα, αποτελούμενη από 35 μοναχούς και πέντε ακολούθους, περπατούσε κατά μήκος του δρόμου στην επαρχία Μουκνταχάν, στο πλαίσιο προσκυνήματος, όταν σημειώθηκε το περιστατικό. Τις πληροφορίες έκανε γνωστές στους δημοσιογράφους ο τοπικός αστυνομικός διοικητής Πάιροτ Τάιφουτσα, προσθέτοντας: «Ο ύποπτος είναι παιδί».

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να είχε πάρει το αγροτικό, χωρίς άδεια, από το σπίτι της οικογένειας του αγοριού, όπως μετέδωσε το τοπικό ειδησεογραφικό μέσο The Nation.

Η γιαγιά του παιδιού ανέφερε στις αρχές ότι δεν γνώριζε πού κατευθυνόταν ο ανήλικος και ειδοποίησε την αστυνομία, ζητώντας βοήθεια για τον εντοπισμό και την ακινητοποίηση του αγροτικού.

Αργότερα πληροφορήθηκε ότι το όχημα είχε περάσει από το σημείο ελέγχου Να Καμ Νόι, κατευθυνόμενο προς την πόλη Μουκνταχάν, πριν πέσει πάνω στους μοναχούς κοντά στην περιοχή Μπαν Να Γουιάνγκ Κάε.

Η αστυνομία μετέφερε το παιδί στο Αστυνομικό Τμήμα Μουάνγκ Μουκνταχάν, ενώ συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Με πληροφορίες από The Straits Times

Διεθνή

Tags

0

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΝΕΚΡΟΙ

Διεθνή / Καύσωνας στη Γαλλία: Επιπλέον 2.025 θάνατοι καταγράφηκαν τον Ιούνιο

«Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι μεταξύ αυτών των 2.025 θανάτων, (...) υπάρχει αύξηση 91% στους θανάτους στο σπίτι σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα» είπε η υπουργός Υγείας της Γαλλίας
THE LIFO TEAM
ΚΙΡ ΣΤΑΡΜΕΡ ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Διεθνή / «Η ντροπή είναι δική μας»: Δημόσια συγγνώμη Στάρμερ για τις αναγκαστικές υιοθεσίες στη Βρετανία

Τι συνέβη με τις αναγκαστικές υιοθεσίες στη Βρετανία - «Το κράτος δεν έκανε αρκετά για να προστατεύσει τις μητέρες, τα παιδιά και τις οικογένειες », τόνισε ο πρωθυπουργός
THE LIFO TEAM
ΚΙΝΑ ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΠΕΚΙΝΟ

Διεθνή / Κίνα: Οι αρχές αποκάλυψαν ποιος ήταν ο πιλότος που έπεσε στον ψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου

Η ανακοίνωση, που αποτελεί την πιο αναλυτική επίσημη τοποθέτηση μέχρι στιγμής για το περιστατικό, ακολούθησε ημέρες έντονης φημολογίας γύρω από την ταυτότητα του πιλότου
THE LIFO TEAM
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΑΥΤΟΠΥΡΠΟΛΗΣΗ ΘΙΒΕΤ

Διεθνή / Νέα Υόρκη: Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε έξω από την έδρα του ΟΗΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος από το Θιβέτ είχε δημοσιεύσει βίντεο καλώντας τους συμπατριώτες του να συνεργαστούν για «την ανεξαρτησία του Θιβέτ» και να «μην ξεχάσουν ποτέ» την κληρονομιά και την ταυτότητά τους
THE LIFO TEAM
 
 