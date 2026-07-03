Ταϊλάνδη: Νεκροί οκτώ βουδιστές μοναχοί - Τους χτύπησε ανήλικος με αγροτικό

Τουλάχιστον οκτώ βουδιστές μοναχοί έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 10 τραυματίστηκαν, όταν ανήλικος έπεσε με το αγροτικό όχημα των γονιών του πάνω σε πομπή στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη.

Η ομάδα, αποτελούμενη από 35 μοναχούς και πέντε ακολούθους, περπατούσε κατά μήκος του δρόμου στην επαρχία Μουκνταχάν, στο πλαίσιο προσκυνήματος, όταν σημειώθηκε το περιστατικό. Τις πληροφορίες έκανε γνωστές στους δημοσιογράφους ο τοπικός αστυνομικός διοικητής Πάιροτ Τάιφουτσα, προσθέτοντας: «Ο ύποπτος είναι παιδί».

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να είχε πάρει το αγροτικό, χωρίς άδεια, από το σπίτι της οικογένειας του αγοριού, όπως μετέδωσε το τοπικό ειδησεογραφικό μέσο The Nation.

Urgent Blood Donation Appeal



Mukdahan Hospital is urgently calling for blood donations to help the injured monks following a tragic crash in which an 11-year-old boy allegedly stole his father's pickup truck and drove into a group of monks on a pilgrimage.



The collision left… pic.twitter.com/1cRgAeOmLF — Khaosod English (@KhaosodEnglish) July 2, 2026

Η γιαγιά του παιδιού ανέφερε στις αρχές ότι δεν γνώριζε πού κατευθυνόταν ο ανήλικος και ειδοποίησε την αστυνομία, ζητώντας βοήθεια για τον εντοπισμό και την ακινητοποίηση του αγροτικού.

Αργότερα πληροφορήθηκε ότι το όχημα είχε περάσει από το σημείο ελέγχου Να Καμ Νόι, κατευθυνόμενο προς την πόλη Μουκνταχάν, πριν πέσει πάνω στους μοναχούς κοντά στην περιοχή Μπαν Να Γουιάνγκ Κάε.

Η αστυνομία μετέφερε το παιδί στο Αστυνομικό Τμήμα Μουάνγκ Μουκνταχάν, ενώ συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Με πληροφορίες από The Straits Times