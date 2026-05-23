Ταϊλάνδη: Νέα επιδείνωση για την πριγκίπισσα που βρίσκεται σε κώμα εδώ και τρία χρόνια

Η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιγιάμπα Μαχιντόλ της Ταϊλάνδης, η οποία παραμένει σε κώμα από το 2022, αντιμετωπίζει νέο σοβαρό πρόβλημα υγείας, σύμφωνα με ανακοίνωση του παλατιού.

Η 47χρονη πριγκίπισσα της Ταϊλάνδης, γνωστή και ως Princess Bha, είναι η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά Μάχα Βατζιραλονγκόρν και για χρόνια θεωρούνταν πιθανή διάδοχος του θρόνου πριν καταρρεύσει το 2022.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στις 21 Μαΐου, το Γραφείο της Βασιλικής Οικογένειας της Ταϊλάνδης ανέφερε ότι η πριγκίπισσα πάσχει πλέον από λοίμωξη στην κοιλιακή χώρα και φλεγμονή στο παχύ έντερο.

Ταϊλάνδη: Η ανακοίνωση του παλατιού για την κατάσταση υγείας της

Σύμφωνα με το παλάτι, παρουσιάζει «ασταθή ζωτικά σημεία, χαμηλή αρτηριακή πίεση, αρρυθμίες και μη φυσιολογική πήξη του αίματος».

Η πριγκίπισσα νοσηλεύεται και παραμένει σε κώμα από τον Δεκέμβριο του 2022, όταν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης σκύλων σε στρατιωτικό κέντρο στην περιοχή Πακ Τσονγκ, εξαιτίας σοβαρού καρδιολογικού προβλήματος.

«Συνεχίζει να εξαρτάται από ιατρικό εξοπλισμό που υποστηρίζει τη λειτουργία των πνευμόνων και των νεφρών της», αναφέρεται στην ανακοίνωση, η οποία προσθέτει ότι η κατάσταση της υγείας της «συνεχίζει να επιδεινώνεται» και ότι η πλέον «ανεξέλεγκτη» λοίμωξη έχει επηρεάσει και άλλα όργανα.

Η βασιλική οικογένεια της Ταϊλάνδης έχει εκδώσει μόλις επτά ανακοινώσεις για την κατάσταση της πριγκίπισσας από το 2022 μέχρι σήμερα, διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό μυστικές τις λεπτομέρειες της ασθένειάς της.

Ταϊλάνδη: Η σοβαρή λοίμωξη στο αίμα

Σε προηγούμενη ενημέρωση τον Αύγουστο του 2025, γιατροί του Chulalongkorn Red Cross Hospital είχαν αναφέρει ότι είχε εμφανίσει σοβαρή λοίμωξη στο αίμα και ότι της χορηγήθηκαν αντιβιοτικά και ειδική αγωγή για τη σταθεροποίηση της πίεσής της.

Πριν από τη νοσηλεία της, η πριγκίπισσα είχε σπουδάσει νομικά και διεθνείς σχέσεις, είχε συνεργαστεί με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και είχε υπηρετήσει ως πρέσβειρα της Ταϊλάνδης στην Αυστρία.

Ήταν επίσης γνωστή για τη δράση της υπέρ των δικαιωμάτων των φυλακισμένων γυναικών και για τη συμβολή της στους λεγόμενους «Κανόνες της Μπανγκόκ» του ΟΗΕ για τη μεταχείριση των γυναικών κρατουμένων.

Μετά την πολυετή νοσηλεία της, η προσοχή έχει στραφεί πλέον στον 21χρονο πρίγκιπα Ντιπανγκόρν Ρασμιτζότι, τον νεότερο γιο του βασιλιά, ο οποίος θεωρείται πιθανός μελλοντικός διάδοχος του θρόνου.

