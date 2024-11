Ταϊλάνδη: Η νομιμοποίηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών προσελκύει τεράστιο κύμα τουριστών

Η νομοθεσία για τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου στην Ταϊλάνδη, που θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2025, αναμένεται να προσελκύσει επιπλέον 4 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως, σύμφωνα με έκθεση της ταξιδιωτικής εταιρείας Agoda.

Η έκθεση, που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, εκτιμά ότι ο νόμος για την ισότητα στον γάμο θα αυξήσει τις τουριστικές αφίξεις κατά 10%, αποφέροντας στην Ταϊλάνδη επιπλέον έσοδα ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως μέσα σε δύο χρόνια. Οι αφίξεις θα περιλαμβάνουν όχι μόνο ζευγάρια ίδιου φύλου και τους καλεσμένους τους, αλλά και το ευρύτερο LGBTQIA+ κοινό και άλλους επισκέπτες.

Σύμφωνα με την έκθεση με τίτλο "The Economic Impact of Marriage Equality on Thailand’s Tourism Industry", η νέα νομοθεσία προβλέπεται να δημιουργήσει 76.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης στον τουριστικό τομέα και να αυξήσει το ΑΕΠ της χώρας κατά 0,3%.

Οικονομική προοπτική και επιπτώσεις

Η μελέτη αξιολόγησε τις επιπτώσεις ανάλογων νομοθεσιών σε άλλες χώρες. Στη Νέα Ζηλανδία, για παράδειγμα, όπου ο γάμος ατόμων του ίδιου φύλου νομιμοποιήθηκε το 2013, η πλειονότητα των γάμων αυτών μέχρι το 2016 αφορούσε ξένους επισκέπτες. Ένα σημαντικό μέρος αυτών ήταν Αυστραλοί, μέχρι την ψήφιση του ίδιου νόμου στη χώρα τους το 2017.

Η Ταϊλάνδη έχει το πλεονέκτημα ότι βρίσκεται κοντά σε χώρες χωρίς ισότητα στον γάμο, όπως η Ινδία, με περισσότερους από 3,6 δισεκατομμύρια ανθρώπους να κατοικούν εντός πτήσης πέντε ωρών από τη χώρα. Ο Αντιπρόεδρος Εταιρικής Ανάπτυξης της Agoda, Τιμόθι Χιουζ, εκτίμησε ότι η Ταϊλάνδη θα εξελιχθεί σε κορυφαίο προορισμό για Ινδούς LGBTQIA+ ταξιδιώτες.

Μαζικός γάμος και στρατηγικές πρωτοβουλίες

Στις 23 Ιανουαρίου 2025, πρώτη ημέρα ισχύος της νέας νομοθεσίας, έχει προγραμματιστεί μαζική τελετή γάμου για ζευγάρια ίδιου φύλου, που διοργανώνει η οργάνωση Bangkok Pride. Ήδη έχουν εγγραφεί πάνω από 300 ζευγάρια, με στόχο να φτάσουν τα 1.000 σε όλη τη χώρα, ενώ έχουν δηλώσει συμμετοχή και διεθνή ζευγάρια.

Η Ταϊλάνδη έχει επίσης θέσει στόχο να φιλοξενήσει το WorldPride, ένα παγκόσμιο γεγονός υπερηφάνειας που απέφερε στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας 185,6 εκατομμύρια αυστραλιανά δολάρια το 2023, όταν διοργανώθηκε στο Σίδνεϊ.

Η λεγόμενη "τουριστική αγορά του ουράνιου τόξου" εκτιμάται ότι αξίζει 200 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Όπως τονίζει ο Μάρκους Νγκ, διευθυντής της Access Partnership, η νομοθεσία προσφέρει στην Ταϊλάνδη μια "μοναδική στρατηγική ευκαιρία" για να ενισχύσει την οικονομία της μέσα από την ενίσχυση της ισότητας και της αποδοχής.

