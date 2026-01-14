Ταϊλάνδη: Γερανός κατέρρευσε και έπεσε σε τρένο - Αναφορές για δεκάδες νεκρούς

Δυστύχημα με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες στην Ταϊλάνδη, όταν γερανός κατέρρευσε και έπεσε πάνω σε επιβατική αμαξοστοιχία στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό του τρένου, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο απολογισμός των νεκρών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ταϊλάνδη ανέρχεται, μέχρι στιγμής, στους 22 ενώ σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, πάνω από 30 άτομα τραυματίστηκαν.

«22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από (άλλοι) 30 τραυματίστηκαν», σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό τον οποίο έδωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τσατσαπόν Τσιναγουόνγκ, αξιωματικός σε αστυνομικό τμήμα στην επαρχία Ναχόν Ρατσασίμα, βορειοανατολικά της Μπανγκόκ.

Ταϊλάνδη: Πώς έγινε το σιδηροδρομικό δυστύχημα με τους νεκρούς

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή Σίκιο, στην επαρχία Νακόν Ρατσαζίμα, περίπου 230 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μπανγκόκ. Το τρένο εκτελούσε δρομολόγιο από την πρωτεύουσα της χώρας προς την επαρχία Ουμπόν Ρατσατάνι.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ο γερανός, που συμμετείχε σε έργα κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας, κατέρρευσε τη στιγμή που το τρένο περνούσε από το σημείο, χτυπώντας μία από τις αμαξοστοιχίες. Από την πρόσκρουση, το τρένο εκτροχιάστηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να ερευνούν τα αίτια της κατάρρευσης του γερανού.

Με πληροφορίες από Reuters