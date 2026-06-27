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Ταϊλάνδη: Αυστραλός συνελήφθη μετά τον εντοπισμό σορού 17χρονης μέσα σε βαλίτσα

Ο άνδρας είχε εντοπιστεί να βγαίνει από ένα κτίριο με μία μεγάλη βαλίτσα, ενώ είχε εισέλθει μαζί με μία 17χρονη

The LiFO team
The LiFO team
ΤΑΪΛΑΝΔΗ ΑΥΣΤΡΑΛΟΣ ΣΟΡΟΣ 17ΧΡΟΝΗ ΒΑΛΙΤΣΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Χ
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Ένας Αυστραλός υπήκοος συνελήφθη στην Ταϊλάνδη μετά τον εντοπισμό της σορού μιας 17χρονης μέσα σε μια βαλίτσα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο ύποπτος, «που συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες» σε βάρος του, «προφυλακίστηκε έπειτα από την ανάκριση», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ένα στέλεχος της αστυνομίας της Παταγιά.

Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, όπως και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, προτού απαγγείλουν κατηγορίες για «απαγωγή ανηλίκου με σεξουαλικούς σκοπούς», «ανθρωποκτονία από πρόθεση» και «απόκρυψη πτώματος», διευκρίνισε.

Η υπόθεση στην Ταϊλάνδη

Όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, ο Αυστραλός ηλικίας 46 ετών συνελήφθη χθες το βράδυ στο διεθνές αεροδρόμιο Suvarnabhumi της Μπανγκόκ ενώ επιχειρούσε να αγοράσει ένα αεροπορικό εισιτήριο με προορισμό το Περθ.

Ένα τοπικό ενημερωτικό δίκτυο δημοσίευσε αποσπάσματα από την ανάκρισή του, όπου εκείνος φαίνεται να παραδέχεται τη δολοφονία, επιβεβαιώνοντας, ωστόσο, πως ενήργησε ενώ βρισκόταν σε αυτοάμυνα, καθώς η έφηβη τον απειλούσε με ένα μαχαίρι.

«Λυπάμαι για ό,τι συνέβη στην κόρη σας, ήταν πέραν από τον έλεγχό μου», δήλωσε ο ίδιος απευθυνόμενους στους γονείς του θύματος.

Σε εικόνες από κάμερα κλειστού κυκλώματος διακρίνεται να εισέρχεται συνοδευόμενος από μια Ταϊλάνδέζα, ηλικίας 17 ετών, μέσα σε ένα κτίριο του τουριστικού θερέτρου Παταγιά τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη.

Κατόπιν, ώρες μετά, καταγράφεται να βγαίνει μόνος κρατώντας μια μεγάλη μαύρη βαλίτσα, την οποία μεταφέρει στο πίσω μέρος ενός σκούτερ.

Αστυνομικοί βρήκαν τη βαλίτσα την επόμενη ημέρα δίπλα σε σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ στο εσωτερικό της ανακάλυψαν τη σορό της νεαρής γυναίκας, με εμφανή τραύματα, έγραψε η εφημερίδα Pattaya News.

Με πληροφορίες από AFP και ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνή

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