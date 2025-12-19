Ταϊβάν: Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από άνδρα που κρατούσε μαχαίρι

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν όταν ένας άνδρας επιτέθηκε σήμερα αδιακρίτως με μαχαίρι στην κεντρική Ταϊπέι, στην Ταϊβάν, προτού σκοτωθεί στη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης πέφτοντας από ένα κτήριο, δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Ο άνδρας είχε ρίξει καπνογόνα στον κύριο σιδηροδρομικό σταθμό της Ταϊβάν και στη συνέχεια πήγε σε έναν κοντινό σταθμό του μέτρο σε μια πολυσύχναστη εμπορική περιοχή, επιτιθέμενος καθ΄οδόν στον κόσμο, δήλωσε ο πρωθυπουργός Τσο Γιουνγκ-τάι.

Είχε ποινικό μητρώο ο δράστης της επίθεσης στην Ταϊβάν

Ο αποθανών φερόμενος ως δράστης της επίθεσης είχε ποινικό μητρώο ενώ εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψής του και το σπίτι του ερευνάται, δήλωσε ο Τσο στους δημοσιογράφους. Τα βίαια εγκλήματα είναι πολύ σπάνια στην Ταϊβάν.

«Θα διερευνήσουμε το παρελθόν του και σχετικές διασυνδέσεις για να καταλάβουμε τα κίνητρά του και να δούμε αν υπάρχουν και άλλοι σχετιζόμενοι παράγοντες», πρόσθεσε, αναφέροντας μόνο το επώνυμο του άνδρα, Τσανγκ.

Εκτός από καπνογόνα είχε πιθανόν στην κατοχή του αντικείμενα όπως βόμβες μολότοφ που φαίνεται να εξερράγησαν στο σημείο ενώ φορούσε πανοπλία και μάσκα, είπε ο Τσο.

«Φαίνεται ότι έριξε σκόπιμα καπνογόνα και χρησιμοποίησε μαχαίρι για να εξαπολύσει επιθέσεις αδιακρίτως στο κοινό», είπε ακόμη.

