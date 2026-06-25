Ταϊβάν: Πραγματοποίησε προσομοίωση αντιμετώπισης κινεζικού ναυτικού αποκλεισμού

Την Πέμπτη, αξιωματούχοι της Ταϊβάν προχώρησαν σε άσκηση προσομοίωσης για την αντιμετώπιση ενός κινεζικού ναυτικού αποκλεισμού, χρησιμοποιώντας ένα σενάριο στο οποίο η Κίνα απαιτεί κάθε ναυτιλιακή κίνηση προς το νησί να λαμβάνει πρώτα την έγκριση του Πεκίνου, ενώ επιβιβάζεται σε πλοία ή ακόμη και τα κατάσχει.

Η Κίνα δεν έχει αποκηρύξει ποτέ τη χρήση βίας για να θέσει την Ταϊβάν υπό τον έλεγχό της και στέλνει τακτικά στρατιωτικές δυνάμεις γύρω από το νησί.

Ωστόσο, η κυβέρνηση της Ταϊβάν έχει γίνει πιο επιφυλακτική απέναντι σε άλλες μορφές μη στρατιωτικής πίεσης που θα μπορούσε να ασκήσει το Πεκίνο για να προσπαθήσει να ελέγξει την Ταϊπέι, όπως η χρήση της ακτοφυλακής της για να επιβάλει τη νομική δικαιοδοσία της επί των ναυτιλιακών μεταφορών προς το νησί.

Αυτό το μήνα, η ακτοφυλακή της Κίνας πραγματοποίησε αυτό που χαρακτήρισε ως περιπολία «επιβολής του νόμου» στα ανοικτά της ανατολικής ακτής της Ταϊβάν, αναφέροντας ότι προέβη σε επιθεώρηση των πλοίων. Η Ταϊβάν καταδίκασε την κίνηση αυτή, ενώ οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τους.

Άσκηση προσομοίωσης στην Ταϊβάν

Μιλώντας σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Άμυνας και Ανθεκτικότητας Ολόκληρης της Κοινωνίας του προέδρου της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Λι Γουέν δήλωσε ότι η προσομοίωση διεξήχθη νωρίτερα την Πέμπτη.

Στο σενάριο αυτό, η ακτοφυλακή της Κίνας ανακοινώνει ότι η Κίνα θα απαιτεί από τα πλοία που εισέρχονται και εξέρχονται από τα λιμάνια της Ταϊβάν να συμπληρώνουν δηλώσεις μέσω του «China International Trade Single Window», μιας κυβερνητικής πύλης για εμπορικές διαδικασίες, ανέφερε ο Λι Γουέν.

Η Κίνα θα υιοθετούσε τότε σταδιακά μέτρα όπως επιθεωρήσεις, επιβιβάσεις, έρευνες και κατασχέσεις πλοίων, αυξάνοντας προοδευτικά την «παρέμβαση στον θαλάσσιο ανεφοδιασμό της Ταϊβάν», πρόσθεσε.

Στην άσκηση, η αντίδραση της Ταϊβάν είναι πολυδιάστατη, με τη δική της ακτοφυλακή να διεξάγει «έντονες ενέργειες επιβολής του νόμου και αντίδρασης στην πρώτη γραμμή», ενώ ο στρατός πραγματοποιεί άμεσες ασκήσεις ετοιμότητας μάχης, ανέφερε ο Λι.

Φορείς όπως τα υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών θα ξεκινήσουν μια εκστρατεία ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειες της Κίνας, όπως οι παράνομες επιβιβάσεις και επιθεωρήσεις, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και προσβάλλουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, πρόσθεσε.

Το Γραφείο Υποθέσεων της Ταϊβάν της Κίνας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Η Κίνα δεν αναγνωρίζει καμία αξίωση κυριαρχίας από την πλευρά της Ταϊβάν.

Τι αναφέρει η Κίνα

«Οι περιπολίες επιβολής του νόμου που διεξάγουμε στα σχετικά ύδατα είναι νόμιμες και απαραίτητες και αποτελούν μια δίκαιη ενέργεια για τη διαφύλαξη της εθνικής εδαφικής κυριαρχίας και των θαλάσσιων δικαιωμάτων και συμφερόντων», δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη στο Πεκίνο ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Άμυνας, Ζανγκ Σιαογκάνγκ.

Μιλώντας την Πέμπτη κατά την έναρξη της συνεδρίασης της επιτροπής ανθεκτικότητας, ο Λάι ανέφερε ότι οι «πράξεις επέκτασης της Κίνας που πραγματοποιούνται υπό το πρόσχημα της επιβολής του νόμου» υπονομεύουν την ασφάλεια, την ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής.

«Οι προσπάθειες της Ταϊβάν να ενισχύσει τις δυνατότητες αυτοάμυνας της, να διατηρήσει το ειρηνικό και σταθερό status quo και να προστατεύσει τον δημοκρατικό και ελεύθερο τρόπο ζωής της δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προκλήσεις», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Reuters

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