Τα Στενά του Ορμούζ ξανά σε κρίση: ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν νέα πλήγματα

Οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται χωρίς να διαφαίνεται προοπτική αποκλιμάκωσης, μία εβδομάδα μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων.

Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν πλήγματα, ενώ στην πράξη έχει καταρρεύσει το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη τον Ιούνιο. Παράλληλα, η επιβολή αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια του Περσικού Κόλπου και στα Στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει νέα ένταση, επηρεάζοντας σοβαρά τη ναυσιπλοΐα και το διεθνές εμπόριο ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν δύο διαδοχικά κύματα αεροπορικών επιδρομών κατά μήκος των ιρανικών ακτών. Παράλληλα, ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν δεξαμενόπλοιο χωρίς φορτίο, το οποίο επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που είχε μόλις επανέλθει σε ισχύ.

Ιράν: Ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά, από την επανέναρξη των συγκρούσεων, το αντιαεροπορικό σύστημα

Τις πρώτες πρωινές ώρες, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά από την επανέναρξη των συγκρούσεων το αντιαεροπορικό σύστημα της Τεχεράνης. Παράλληλα, έγιναν αναφορές για ισχυρές εκρήξεις στο βόρειο και δυτικό τμήμα της χώρας, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής επίσημες πληροφορίες για θύματα.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να σταματήσουν οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η ιρανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός αποτελεί απάντηση στις επιθέσεις που δέχεται και δεν πρόκειται να αρθεί όσο συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί.

Παράλληλα, οι ιρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να πλήττουν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και βάσεις σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Η συνεχιζόμενη κλιμάκωση δυσχεραίνει ολοένα και περισσότερο τις διπλωματικές προσπάθειες για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός, καθώς η σύγκρουση, που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου, εισέρχεται σε νέα φάση έντασης.

Το Ιράν απελευθέρωσε υπήκοο των ΗΠΑ

Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, κρατούνταν παράνομα στο Ιράν από το 2024. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social χαρακτήρισε την ενέργεια της Τεχεράνης ως «χειρονομία καλής θέλησης».

Ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Τζάρεντ Γκένσερ δήλωσε ότι πρόκειται για την πελάτισσά του, Ντένα Καράρι, Αμερικανοϊρανή υπήκοο, η οποία, όπως υποστήριξε, είχε εγκλωβιστεί στη χώρα λόγω κατασκευασμένων κατηγοριών περί συνεργασίας με εχθρικό κράτος και κατασκοπείας.

Οι συγκρούσεις είχαν αναζωπυρωθεί στις 7 Ιουλίου, έπειτα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο, για τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες επέρριψαν την ευθύνη στο Ιράν. Έκτοτε, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θεωρούνται οι πιο εκτεταμένες από την κατάπαυση του πυρός που είχε συμφωνηθεί τον Απρίλιο.

Η νέα κλιμάκωση ουσιαστικά ακυρώνει το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, τη συμφωνία-πλαίσιο που είχε υπογραφεί στα μέσα Ιουνίου με στόχο να ανοίξει τον δρόμο για τον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει πλέον καμία αξία, εφόσον οι προβλεπόμενοι όροι δεν εφαρμόζονται και η χώρα του δεν αποκομίζει κανένα όφελος από αυτήν.

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει

Στο μεταξύ, αμερικανικά πλήγματα έπληξαν την πόλη Μπουσέρ, όπου βρίσκεται το σημαντικότερο ενεργό πυρηνικό εργοστάσιο του Ιράν, καθώς και περιοχές γύρω από την Ιρανσάρ. Σύμφωνα με τον ιρανικό στρατό, επτά στρατιωτικοί σκοτώθηκαν, ενώ καταγράφηκαν συνολικά δεκατρία πυραυλικά πλήγματα.

Η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις είχαν ως στόχο να περιορίσουν ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες του Ιράν να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Αργότερα ανακοίνωσε την έναρξη νέου κύματος αεροπορικών επιδρομών με τον ίδιο επιχειρησιακό σκοπό.

Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης, στις πόλεις Μπαντάρ Αμπάς, Ρασκ, Σαμπαχάρ και στη νήσο Κεσμ. Στην Αχβάζ, νοσοκομείο εκκενώθηκε εσπευσμένα έπειτα από βομβαρδισμούς στην ευρύτερη περιοχή, με ασθενείς και προσωπικό να μεταφέρονται σε ασφαλέστερες υγειονομικές δομές.

Στο πλαίσιο του αποκλεισμού, αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος έπληξε το δεξαμενόπλοιο M/T Belma, υπό σημαία Κουρασάο, το οποίο επιχείρησε να εισέλθει σε αποκλεισμένη θαλάσσια ζώνη. Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, το πλοίο τέθηκε εκτός δράσης.

Οι ανθρώπινες απώλειες αυξάνονται διαρκώς. Οι ιρανικές αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από τριάντα νεκρούς αμάχους από την επανέναρξη των συγκρούσεων. Κάτοικοι των πληγεισών περιοχών περιγράφουν σκηνές πανικού, με οικογένειες να περνούν τις νύχτες υπό τον φόβο νέων βομβαρδισμών και παιδιά να αδυνατούν να κοιμηθούν εξαιτίας των συνεχών εκρήξεων.

Παράλληλα, η ένταση εξαπλώνεται και σε γειτονικές χώρες. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο προξενείο της Αρμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν, ενώ στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας μετά από αναφορές για επιθέσεις με ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στα Στενά του Ορμούζ, από όπου υπό φυσιολογικές συνθήκες διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, η εμπορική κίνηση έχει μειωθεί δραματικά. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης ναυσιπλοΐας Kpler, μόλις 13 εμπορικά πλοία διέσχισαν το πέρασμα την Τρίτη.