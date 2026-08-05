Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο: Συμφωνία ακόμη και τις επόμενες ώρες;

Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται αισιόδοξες ότι μια συμφωνία για την επαναλειτουργία του στρατηγικού θαλάσσιου περάσματος μπορεί να επιτευχθεί άμεσα.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, με κάθε διακοπή της ναυσιπλοΐας να επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς αγορές.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έκανε λόγο για ουσιαστική πρόοδο στις επαφές με το Ιράν και το Ομάν, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία, αλλά εκφράζοντας την πεποίθηση ότι αυτή μπορεί να επιτευχθεί σύντομα. Ακόμη πιο αισιόδοξος εμφανίστηκε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος δήλωσε ότι η συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες.

Παράλληλα, το Κατάρ, που διαδραματίζει ρόλο διαμεσολαβητή μαζί με το Ομάν και το Πακιστάν, επιβεβαίωσε ότι συνεχίζονται εντατικές προσπάθειες για την εξεύρεση μιας προσωρινής λύσης, η οποία θα επιτρέψει την επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Στενά του Ορμούζ: Η πιθανότητα αποκλιμάκωσης φαίνεται στις αγορές

Η πιθανότητα αποκλιμάκωσης αποτυπώθηκε άμεσα και στις αγορές. Η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 5,26%, στα 79,36 δολάρια το βαρέλι, πέφτοντας κάτω από το ψυχολογικό όριο των 80 δολαρίων, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η ομαλοποίηση της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ θα μειώσει τον κίνδυνο διαταραχών στην παγκόσμια τροφοδοσία πετρελαίου.

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη.

Το Ιράν ξεκαθαρίζει ότι δεν βρίσκεται σε απευθείας διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά συνομιλεί αποκλειστικά με το Ομάν, με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Η δήλωση αυτή προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στην Ουάσιγκτον, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να εναλλάσσει τη σκληρή ρητορική με εκκλήσεις για διπλωματική λύση.

Η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στο προηγούμενο καθεστώς λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ. Ζητά να διατηρήσει αυξημένο έλεγχο στη ναυσιπλοΐα και επιδιώκει την επιβολή συγκεκριμένων όρων για τη διέλευση των εμπορικών πλοίων, πρόταση που απορρίπτουν οι ΗΠΑ και αρκετές δυτικές χώρες, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Την ίδια ώρα, οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα παραμένουν υψηλοί. Έτσι, παρά τις εντατικές διαπραγματεύσεις, η περιοχή εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο επικίνδυνα γεωπολιτικά σημεία του πλανήτη. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές τόσο για την πορεία των συνομιλιών όσο και για τη σταθερότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας.