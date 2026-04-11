Τα Στενά του Ορμούζ «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ με Ιράν: Τι ζητούν Ουάσινγκτον και Τεχεράνη

Το απόγευμα του Σαββάτου (11/4) ξεκίνησαν στο Ισλαμαμπάντ οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, να μην είναι σαφές.

Παρόλο που οι δύο πλευρές θα επικοινωνούσαν έμμεσα -με διαμεσολαβητές του Πακιστάν- λίγο μετά τις 04:00 το απόγευμα του Σαββάτου, έγινε γνωστό πως οι δύο αντιπροσωπείες βρίσκονται σε άμεση επαφή.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, υπάρχει ενδεχόμενο οι εργασίες να συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας για να βρεθεί ένα «κοινό έδαφος» για συμφωνία οριστικής κατάπαυσης πυρός, ενώ δεν αποκλείεται είτε να συνεχιστούν την Κυριακή, είτε να αποχωρήσουν εντελώς οι δύο αποστολές. Πάντως, πηγή διαφωνίας φαίνεται πως είναι τα Στενά του Ορμούζ και η διαχείρισή τους.

Διαπραγματεύσεις Ιράν και ΗΠΑ: Η διαφωνία στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ξενοδοχείο Serena Hotel, όπου διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις, η ιρανική πλευρά σκοπεύει να παραμείνει στην πόλη και μετά το πέρας των σημερινών επαφών, ένδειξη ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι σε επίπεδο αντιπροσωπειών έχει ήδη γίνει ανταλλαγή προσχεδίων (drafts), γεγονός που δείχνει κάποια πρόοδο προς ένα αρχικό πλαίσιο συμφωνίας. Ωστόσο, τα σημεία σύγκλισης παραμένουν ασαφή και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Παράλληλα, η επίσκεψη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, φαίνεται να λειτουργεί ως χρονικός «μοχλός πίεσης», καθώς η παραμονή του στο Πακιστάν υπολογιζόταν αρχικά στις 24 ώρες. Ήδη βρίσκεται στη χώρα για περισσότερες από 13 ώρες, γεγονός που εντείνει την αίσθηση ότι οι διαπραγματεύσεις εισέρχονται σε κρίσιμη φάση.

Κεντρικό σημείο της διαπραγμάτευσης παραμένουν, όπως ειπώθηκε, τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχουν ουσιαστικά μπλοκαριστεί από το Ιράν μετά την έναρξη της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα περάσματα παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτού διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η διακοπή της κυκλοφορίας έχει ήδη πυροδοτήσει αυξήσεις τιμών και επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, με τις επιπτώσεις να αναμένεται να διαρκέσουν ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία.

Στενά του Ορμούζ: Οι θέσεις των δύο πλευρών

Οι θέσεις των δύο πλευρών παραμένουν αντικρουόμενες, καθώς η Τεχεράνη ζητά να έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και, παράλληλα, επιδιώκει την επιβολή τελών διέλευσης στα πλοία.

Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, ζητούν πλήρη ελευθερία ναυσιπλοΐας για τη διεθνή εμπορική δραστηριότητα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει στείλει αντικρουόμενα μηνύματα τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο η βασική θέση της Ουάσινγκτον παραμένει η αποκατάσταση της ελεύθερης διέλευσης. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, μάλιστα, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις δηλώνοντας ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει» στο Ιράν, αν δεν επιτραπεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Την ίδια ώρα, το Ιράν διέψευσε κατηγορηματικά ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι αμερικανικά πλοία πέρασαν από τα Στενά.

Εκπρόσωπος του ιρανικού στρατιωτικού αρχηγείου Khatam al-Anbiya Central Headquarters δήλωσε ότι «οι ισχυρισμοί περί εισόδου αμερικανικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ απορρίπτονται κατηγορηματικά», προσθέτοντας ότι ο έλεγχος της διέλευσης βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ, μέσω της CENTCOM, υποστήριξαν ότι δύο πλοία τους διέσχισαν τα Στενά και επιχειρούν στον Περσικό Κόλπο, στο πλαίσιο αποστολής εκκαθάρισης ναρκών που, όπως αναφέρουν, είχαν τοποθετηθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Με πληροφορίες από Al Jazeera