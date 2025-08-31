Τα περιοδικά που απευθύνονται στο LGBTQ+ κοινό αντιμετωπίζουν διακρίσεις από τους διαφημιστές, προειδοποιούν οι εκδότες

Οι εκδότες περιοδικών που απευθύνονται στην LGBTQ+ κοινότητα και άλλες μειονότητες καταγγέλλουν πως αντιμετωπίζουν διακρίσεις, καθώς οι διαφημιστές αποφεύγουν να συνεργαστούν μαζί τους μετά από πολιτικές επιθέσεις κατά των εκστρατειών για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη (DEI).

Η εποχή όπου υπήρχε συνεργασία με ΛΟΑΤΚΙ+ εκδόσεις φαίνεται πως έχει τελειώσει, σύμφωνα με σημαντικά στελέχη από τον χώρο των Μέσων.

Ο Tag Warner, διευθύνων σύμβουλος του Gay Times, ανέφερε ότι το έντυπό του, το οποίο γνώριζε ανάπτυξη στην ψηφιακή αγορά των ΗΠΑ, έχασε το 80% των διαφημιζόμενών του την τελευταία χρονιά, με απώλειες άνω των 5 εκατ. λιρών σε αναμενόμενα έσοδα από διαφήμιση.

Ο Warner αποδίδει αυτή τη δραματική στροφή στην αντι-DEI (διαφορετικότητα, ισότητα και ένταξη) εκστρατεία που μαίνεται στις ΗΠΑ. «Γνωρίζουμε ότι τα Μέσα και το μάρκετινγκ αντιμετωπίζουν δύσκολους καιρούς ούτως ή άλλως, αλλά όταν σκεφτόμαστε οργανώσεις που δεν ασχολούνται με θέματα διαφορετικότητας, δεν πλήττονται όσο εμείς», σχολίασε. «Είναι απλά μιας παλιάς κοπής διάκριση – δεν χρειάζεται να έχει επιχειρηματικό νόημα ή να είναι λογική. Η διάκριση είναι διάκριση».

Η Nafisa Bakkar, συνιδρύτρια του περιοδικού Amaliah που προωθεί τη φωνή των μουσουλμάνων γυναικών, περιγράφει την «αλλαγή κλίματος» από τις εταιρείες και τους διαφημιστές, με το παλιό ενδιαφέρον για διακρίσεις και ένταξη να έχει τελειώσει. «Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην ‘ασφάλεια του brand’, που κατά την γνώμη μου σημαίνει ‘δεν θέλουμε να προκαλέσουμε αναταραχή’».

«Πολλοί που είχαν προσληφθεί για να προωθούν τη διαφορετικότητα έχουν απολυθεί»

O Ibrahim Kamara, ιδρυτής της νεανικής πλατφόρμας GUAP με διαφορετικό κοινό, επιβεβαιώνει μια σημαντική μεταβολή από το 2020, όπου η ενέργεια και το δημόσιο προφίλ υπέρ της διαφορετικότητας έχουν μειωθεί. «Ήταν σχεδόν σαν σήμα τιμής να δηλώνει κανείς ότι στηρίζει κοινότητες. Τώρα, πολλοί που είχαν προσληφθεί για να προωθούν τη διαφορετικότητα έχουν χάσει τις θέσεις εργασίας τους».

Ο Darren Styles της Stream Publishing, που εκδίδει το Attitude, δήλωσε ότι πολλά brand είναι προσεκτικά, καθώς φοβούνται τους πολέμιους των LGBTQ+ θεμάτων, αλλά η πλειονότητα «κρατά τη θέση της ή και ενισχύει τη στάση της». Παράλληλα, ανησυχεί για την άνοδο του συντηρητικού κόμματος του Nigel Farage στο Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν έχει ιστορική στήριξη στην LGBTQ+ κοινότητα.

Ο Mark Berryhill, διευθύνων σύμβουλος της equalpride που εκδίδει μεγάλα αμερικανικά ΛΟΑΤΚΙ+ έντυπα, δήλωσε ότι οι πολιτικές συνθήκες κάνουν πιο σημαντικό να παρουσιαστεί η συνεργασία με τέτοια έντυπα ως καθαρά επιχειρηματική επιλογή. «Προσπαθούμε να πείσουμε τις μάρκες ότι η συνεργασία μαζί μας είναι σωστή επιχειρηματικά, όχι μόνο φιλανθρωπία ή επειδή νιώθουν τύψεις».

Με πληροφορίες από The Guardian