Τα μυστικά μίας βρετανικής ζυθοποιίας 150 ετών

Μία ζυθοποιία 150 ετών θα κάνουν απόπειρα να συντηρήσουν πολίτες στην Βρετανία, με στόχο η ιστορία της να διαφυλαχθεί για τις επόμενες γενιές.

Τα Αρχεία της πόλης του Γουλβερχάμπτον έχουν υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης για τη δημιουργία ενός πλήρους επαγγελματικού καταλόγου αντικειμένων από τη ζυθοποιία Banks's.

Η μπίρα παρασκευάστηκε για πρώτη φορά στο Νιούμπριτζ το 1874, πριν ανοίξει η ζυθοποιία Park Brewery στην πόλη τον επόμενο χρόνο.

Αντικείμενα αποκαλύπτουν την ιστορία της ζυθοποιίας

Μεταξύ των αντικειμένων βρίσκεται μια επιστολή του 1924 από έναν πελάτη ο οποίος απέδωσε στη μπίρα της Banks τη θεραπεία της δυσπεψίας του, «κάνοντάς με πρακτικά έναν καινούργιο άνθρωπο», πριν παραγγείλει ένα ακόμη βαρέλι.

Η συλλογή καλύπτει την περίοδο από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τις αρχές του 21ου αιώνα και παρουσιάζει τον τρόπο λειτουργίας της ζυθοποιίας.

Το αρχείο περιλαμβάνει πιστοποιητικά σε κορνίζες, ταινίες και κασέτες VHS, καθώς και έναν μικρό αριθμό αντικειμένων που χρησιμοποιούνταν στη ζυθοποιία, όπως ένας μαυροπίνακας για την αποθήκευση βαρελιών και μια πινακίδα για τη σήμανση της ζύμωσης.

Το αρχείο δεν έχει καταλογογραφηθεί πλήρως και, ως εκ τούτου, είναι σε μεγάλο βαθμό κλειστό στο κοινό.

Η ελπίδα όσων ασχολούνται με αυτό είναι η συλλογή να ανακαλυφθεί και να χρησιμοποιηθεί από ερευνητές, τοπικούς και οικογενειακούς ιστορικούς, πρώην υπαλλήλους, κοινοτικές ομάδες και το ευρύτερο κοινό.

Φωτ.: Wolverhampton City Archives

Η αρχιτέκτονας της πόλης, Χέιντι ΜάκΙντος, δήλωσε: «Σε μια εποχή που αυτή η ιστορία είναι ακόμα ζωντανή στη μνήμη, η διατήρηση και η διάδοση αυτών των αρχείων είναι ζωτικής σημασίας».

«Διατηρεί ένα αναντικατάστατο αρχείο μιας παγκοσμίως αναγνωρισμένης βιομηχανίας του Γουλβερχάμπτον και συμβάλλει στην κατανόηση της κοινωνικής, πολιτιστικής και βιομηχανικής ιστορίας της Βρετανίας του 20ού αιώνα».

Το έργο θα καλύψει επίσης βασικές ανάγκες συντήρησης, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας οποιουδήποτε υλικού έχει προσβληθεί από μούχλα.

Η δημοτική σύμβουλος του Γουλβερχάμπτον, Τζεζέμα Χάουλ, πρόσθεσε: «Θα συμβάλει στη διατήρηση της ιστορίας της ζυθοποιίας της πόλης ζωντανής για τους κατοίκους του Γουλβερχάμπτον, αλλά και για ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

Με πληροφορίες από BBC