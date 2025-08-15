Τα McDonald's μοίραζαν κάρτες Pokemon με Happy Meals κι αυτό οδήγησε σε τεράστιο food waste

Η αλυσίδα fast food McDonald's Japan ανακοίνωσε την πρόωρη ακύρωση μιας καμπάνιας Happy Meal που συνοδευόταν από πολυπόθητες κάρτες Pokemon, ζητώντας συγγνώμη για τη σπατάλη τροφίμων που προκάλεσε.

Η απόσυρση της καμπάνιας ήρθε έπειτα από καταγγελίες ότι μεταπωλητές αγόραζαν μαζικά τα Happy Meal με τις κάρτες και στη συνέχεια πετούσαν το φαγητό, αφήνοντας μάλιστα τα απορρίμματα έξω από τα καταστήματα.

Τα γεύματα, γνωστά ως Happy Sets στην Ιαπωνία, προορίζονται για παιδιά και συνοδεύονται από ένα παιχνίδι - ενδεικτικά ένα μικροσκοπικό πλαστικό Pikachu – και μία κάρτα Pokemon. Σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, τα αποθέματα εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις μία ημέρα. Σωροί από πεταμένα τρόφιμα εντοπίστηκαν κοντά σε καταστήματα της αλυσίδας.

«Δεν πιστεύουμε στην εγκατάλειψη και απόρριψη τροφίμων. Αυτή η κατάσταση αντιβαίνει στη μακροχρόνια φιλοσοφία μας να προσφέρουμε μια διασκεδαστική εμπειρία φαγητού για παιδιά και οικογένειες. Αναγνωρίζουμε ότι οι προετοιμασίες μας δεν ήταν επαρκείς», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η McDonald's Japan δήλωσε ότι θα λάβει μέτρα για να αποτρέψει την επανάληψη τέτοιων περιστατικών, όπως τον περιορισμό του αριθμού γευμάτων ανά πελάτη και τον τερματισμό των online παραγγελιών, ενώ δεν αποκλείει να αρνηθεί την εξυπηρέτηση σε όσους δεν τηρούν τους κανόνες.

«Υποσχόμαστε να επιστρέψουμε στα βασικά του Happy Set, που είναι να φέρνουμε χαμόγελα στις οικογένειες και να συμβάλλουμε στην υγιή ανάπτυξη των παιδιών, που είναι το μέλλον μας», πρόσθεσε.

Η συλλογή καρτών Pokemon είναι ιδιαίτερα δημοφιλής τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, με ορισμένες κάρτες να πωλούνται για 1.000 δολάρια ή και περισσότερο. Η κυκλοφορία των Happy Meals με κάρτες προκάλεσε πρωτοφανή κοσμοσυρροή στα καταστήματα της αλυσίδας, ενώ οι κάρτες εντοπίστηκαν να μεταπωλούνται διαδικτυακά για δεκάδες χιλιάδες γιεν (εκατοντάδες δολάρια).

Η McDonald's διαθέτει Happy Meals εδώ και πάνω από 40 χρόνια. Στην Ιαπωνία, πωλούνται συνήθως έναντι 510 γιεν (περίπου 3,40 δολάρια).

Με πληροφορίες από Associated Press