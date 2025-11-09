Τα Labubu και η Pop Mart γίνονται η «Disney» της Κίνας - Πώς μετατράπηκαν σε παγκόσμιο φαινόμενο

Λίγα χρόνια πριν, ελάχιστοι εκτός Κίνας είχαν ακούσει για την Pop Mart, την εταιρεία πίσω από τις χαμογελαστές, αλλόκοτες φιγούρες Labubu που έχουν γίνει το «καταναλωτικό προϊόν» της χρονιάς παγκοσμίως.

Σήμερα, ο κινεζικός κολοσσός παιχνιδιών έχει εξελιχθεί σε την πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία παιχνιδιών στον κόσμο, ξεπερνώντας σε αξία τόσο τη Sanrio (Hello Kitty) όσο και τη Mattel (Barbie). Η Pop Mart, με έδρα το Πεκίνο, είδε τις πωλήσεις της να αυξάνονται κατά 245% μέσα σε ένα μόλις τρίμηνο, ενώ τα καταστήματά της έχουν ξεφυτρώσει σε 40 χώρες, από το Τόκιο έως το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Το 40% των εσόδων της πλέον προέρχεται από το εξωτερικό, κάτι σπάνιο για κινεζική εταιρεία παιχνιδιών.

Labubu: Πώς προέκυψε η επιτυχία της κούκλας

Η επιτυχία των Labubu ξεκίνησε χάρη στο μοντέλο «blind box», δηλαδή οι υποψήφιοι πελάτες αγοράζουν φιγούρες χωρίς να γνωρίζουν ποια ακριβώς θα τους τύχει. Οι πιο σπάνιες φιγούρες μεταπωλούνταν για εκατοντάδες δολάρια, δημιουργώντας μια παγκόσμια συλλεκτική φρενίτιδα.

Η δημοτικότητα εκτοξεύτηκε όταν ένας K-pop star εθεάθη με μια φιγούρα Labubu τον Απρίλιο του 2024. Από τότε, τα καταστήματα Pop Mart δεν προλαβαίνουν τη ζήτηση. Κάποια στιγμή, οι πελάτες έπρεπε να σκανάρουν QR code και να περιμένουν σε ψηφιακή ουρά εβδομάδων.

Η ελλιπής παραγωγή και η άνθηση της «μαύρης αγοράς» οδήγησαν ακόμα και σε παράνομα αντίγραφα, τα αποκαλούμενα «Lafufu». Πλέον, η εταιρεία αυξάνει την παραγωγή της δέκα φορές σε σχέση με την αρχή του 2025, πιέζοντας έτσι τις τιμές των παλαιότερων συλλεκτικών εκδόσεων.

Η Pop Mart ονειρεύεται να γίνει η Disney της Κίνας

Πέρα από τα παιχνίδια, η εταιρεία στοχεύει να μετατραπεί σε πολυδιάστατη αυτοκρατορία ψυχαγωγίας. Ήδη από το 2023 λειτουργεί το Pop Land, θεματικό πάρκο στο Πεκίνο όπου οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τους χαρακτήρες Labubu. Παράλληλα, ετοιμάζει σειρά κινουμένων σχεδίων, έχει ιδρύσει κινηματογραφικό στούντιο, και σκοπεύει να ακολουθήσει το μοντέλο των μεγάλων αμερικανικών franchises, όπως η Disney ή η Mattel μετά την επιτυχία της ταινίας Barbie.

Μόλις το 10% των εσόδων της προέρχεται σήμερα από άδειες χρήσης και spin-offs, αλλά αναλυτές εκτιμούν ότι αυτό το ποσοστό θα αυξηθεί ραγδαία τα επόμενα χρόνια.

Η επιτυχία όμως φέρνει και προσοχή, και στην Κίνα, καθώς καμία εταιρεία δεν μένει εκτός πολιτικής επιρροής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ήδη καλέσει τα στελέχη της Pop Mart, ρωτώντας γιατί τα προϊόντα της δεν είναι «αρκετά κινέζικα».

Η εταιρεία, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην Economist, εξήγησε ότι όταν τα παιχνίδια έχουν υπερβολικά «εθνικό» χαρακτήρα, δεν πωλούνται στο εξωτερικό.

Καθώς η Pop Mart συνεχίζει να επεκτείνεται διεθνώς, δεν είναι λίγοι όσοι φοβούνται πως η κρατική παρέμβαση θα μπορούσε να ανακόψει την ελεύθερη δημιουργικότητα που έκανε τα Labubu παγκόσμιο φαινόμενο.

Με πληροφορίες από Economist