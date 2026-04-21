Τα κράτη-μέλη της ΕΕ ίσως υποχρεωθούν να μοιραστούν τα καύσιμα αεροσκαφών σε περίπτωση έλλειψης

Σε περίπτωση που μια κρίση στα καύσιμα αεροσκαφών οδηγήσει σε ελλείψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη ενδέχεται να κληθούν να μοιραστούν τα αποθέματά τους, δήλωσε την Τρίτη ο Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Η ΕΕ «διατηρεί αποθέματα έκτακτης ανάγκης» σε καύσιμα αεροσκαφών, τα οποία «μπορούν και θα διατεθούν μόνο εφόσον χρειαστεί», ανέφερε ο ίδιος κατά τη διάρκεια ενημέρωσης μετά από τηλεδιάσκεψη με τους υπουργούς Μεταφορών της Ένωσης, προσθέτοντας ότι «οποιαδήποτε εθνική διάθεση καυσίμων πρέπει να γίνεται με πλήρη διαφάνεια, ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις στην αγορά».

Ερωτηθείς αν τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να συντονιστούν και να μοιραστούν τα αποθέματα, σημείωσε ότι «αυτό που σήμερα είναι εθελοντικό, μπορεί να γίνει υποχρεωτικό», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «δεν υπάρχει λόγος πανικού» όσον αφορά τη διαθεσιμότητα καυσίμων στην Ένωση.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο θέσπισης ελάχιστου υποχρεωτικού αποθέματος καυσίμων αεροσκαφών για τα κράτη-μέλη.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας ανέφερε επίσης ότι το σχέδιο «AccelerateEU» - το οποίο η Επιτροπή θα παρουσιάσει την Τετάρτη ως απάντηση στις πρόσφατες διαταραχές στην αγορά ενέργειας - θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός νέου παρατηρητηρίου καυσίμων, το οποίο «θα ξεκινήσει με τα καύσιμα αεροσκαφών», καθώς και προσπάθειες για την εξασφάλιση «εναλλακτικού εφοδιασμού καυσίμων αεροσκαφών για την Ευρώπη, όπως τα καύσιμα αεροσκαφών τύπου Α που παράγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ωστόσο, τα καύσιμα που παράγονται στις ΗΠΑ διαφέρουν από το διεθνές πρότυπο Jet A1, γεγονός που δυσχεραίνει την αύξηση των εισαγωγών στην ΕΕ και απαιτεί προσαρμογές στις υποδομές για τον διαχωρισμό τους, σύμφωνα με τον αναλυτή πετρελαίου, George Shaw.

Την ίδια ώρα, οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη έχουν υπερδιπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες να προχωρούν ήδη σε ακυρώσεις μη κερδοφόρων πτήσεων και απόσυρση λιγότερο αποδοτικών αεροσκαφών.

Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει τις επόμενες ημέρες το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας της, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση με τα καύσιμα αεροσκαφών.

Με πληροφορίες από Politico