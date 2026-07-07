Τα Κανάρια Νησιά θέσπισαν προαιρετικό τουριστικό φόρο - Τι ζητούν από τους ταξιδιώτες

Αντί να επιβάλουν έναν υποχρεωτικό τουριστικό φόρο, τα Κανάρια Νησιά καλούν τους ταξιδιώτες να στηρίξουν τοπικά έργα για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση των κοινοτήτων, με στόχο έναν βιώσιμο μέλλον.

Τα Κανάρια Νησιά αποτελούν κορυφαίο τουριστικό προορισμό, γνωστό για την ηλιοφάνεια όλο τον χρόνο, το καλό κλίμα, τις παραλίες που προσφέρονται για χαλάρωση ή θαλάσσια σπορ, καθώς και για την πλούσια βιοποικιλότητά τους. Το 2025, το ισπανικό αρχιπέλαγος υποδέχθηκε 18,4 εκατομμύρια επισκέπτες, με τη μέση διάρκεια διαμονής να φτάνει τις εννέα ημέρες.

Η κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων, δημιούργησε το Ταμείο Αναγέννησης του Τουρισμού και Αποκατάστασης της Φύσης των Καναρίων Νήσων (RegNext), με σκοπό τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών έργων.

Το σύστημα αυτό θα εφαρμοστεί στα νησιά Τενερίφη, Γκραν Κανάρια, Λανθαρότε, Φουερτεβεντούρα, Λα Πάλμα, Λα Γκομέρα και Ελ Ιέρο.

Κανάρια Νησιά: Ο στόχος του RegNext

Το RegNext σχεδιάστηκε για να διασφαλίσει ότι τα έσοδα από τον τουρισμό θα ενισχύσουν την οικολογική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα του αρχιπελάγους. Παράλληλα, αναδεικνύει τα Κανάρια Νησιά σε πρωτοπόρο προορισμό στον τομέα του αναγεννητικού τουρισμού και σε φυτώριο βιωσιμότητας.

«Στην αρχική φάση του RegNext θα επιλεγούν πέντε πιλοτικά έργα: ένα για κάθε νησί που δέχεται τη μεγαλύτερη τουριστική πίεση και ένα ακόμη κοινωνικού χαρακτήρα, το οποίο θα αφορά ολόκληρο το αρχιπέλαγος», ανακοίνωσε ο οργανισμός τουρισμού των Καναρίων Νήσων.

«Για την υλοποίησή τους, η Επιτροπή της Συμμαχίας για τον Αναγεννητικό Τουρισμό θα σχεδιάσει ένα εθελοντικό, ανιχνεύσιμο και διαφανές σύστημα χρηματοδότησης, το οποίο θα επιτρέπει την άμεση και στοχευμένη διάθεση των πόρων στα έργα αναγέννησης».

Η πορεία των έργων που χρηματοδοτούνται μέσω του RegNext θα παρακολουθείται βάσει συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται η μείωση των εκπομπών ρύπων, η αποκατάσταση βιοτόπων, η διάσωση ειδών, η αναβάθμιση του τοπίου, η δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας και, κατ' επέκταση, η μείωση της φτώχειας.

Με πληροφορίες από το Euronews

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