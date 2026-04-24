Τα καλύτερα νέα ξενοδοχεία της Ευρώπης για το 2026, σύμφωνα με το Condé Nast Traveller

Από ιστορικά παλάτια που μετατράπηκαν σε πολυτελή καταλύματα έως απομονωμένα boutique retreats μέσα στη φύση, η ευρωπαϊκή ξενοδοχειακή σκηνή συνεχίζει να ανανεώνεται δυναμικά το 2026.

Το περιοδικό Condé Nast Traveller δημοσίευσε τη νέα Hot List για το 2026, παρουσιάζοντας τα πιο ξεχωριστά νέα ξενοδοχεία της χρονιάς στην Ευρώπη.

Η φετινή λίστα έρχεται έπειτα από σημαντικά openings, όπως το Orient Express Palazzo Donà Giovannelli στη Βενετία, ενώ αργότερα μέσα στη χρονιά αναμένεται και το Baccarat Hotel στη Ρώμη.

Ανάμεσα στις επιλογές της λίστας ξεχωρίζουν ξενοδοχεία στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελβετία, με κοινό παρονομαστή τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, τη βιωσιμότητα και την εμπειρία διαμονής.

Το ελληνικό ξενοδοχείο της λίστας

Στην Κρήτη ξεχωρίζει το Tella Thera, ένα πεντάστερο boutique eco-hotel ανάμεσα σε αρχαίους ελαιώνες της δυτικής Κρήτης.

Το ξενοδοχείο έχει γίνει γνωστό για τη φιλοσοφία «future primitivism», που συνδυάζει πολυτέλεια με περιβαλλοντική συνείδηση. Χρησιμοποιεί φυσικά υλικά όπως πέτρα και ξύλο, στέγες με ελαιόδεντρα, συστήματα χαμηλών αποβλήτων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σχεδιασμένο από την Pieris Architects, διαθέτει υπόγειες σουίτες σε γήινες αποχρώσεις που ενσωματώνονται στο τοπίο, ενώ η εσωτερική διακόσμηση αναδεικνύει την τοπική κρητική τεχνοτεχνία, με χειροποίητα κεραμικά και έπιπλα.

Οι επισκέπτες απολαμβάνουν πανοραμική θέα στο Αιγαίο, γαστρονομία farm-to-table με υλικά που καλλιεργούνται επιτόπου και spa που βασίζεται σε φυσικές μεθόδους χαλάρωσης.

Γαλλία: Πολυτέλεια μέσα στη φύση της Κορσικής

Στην Κορσική, το A Mandria di Murtoli περιλαμβάνεται στις επιλογές του Condé Nast Traveller ως ένα πεντάστερο κατάλυμα μέσα στο ιδιωτικό κτήμα Domaine de Murtoli.

Το ξενοδοχείο λειτουργεί με φιλοσοφία «αναγεννημένου χωριού», δίνοντας έμφαση στον αργό και βιώσιμο τουρισμό. Οι επισκέπτες διαμένουν σε ανακαινισμένες παραδοσιακές πέτρινες αγροικίες μέσα σε έκταση 2.500 εκταρίων.

Με μόλις δέκα δωμάτια και σουίτες, ορισμένες με ιδιωτική πισίνα, το κατάλυμα προσφέρει ιδιαίτερα ιδιωτική εμπειρία διαμονής. Στις δραστηριότητες περιλαμβάνονται ιππασία, πεζοπορία, ψάρεμα, παρατήρηση αστεριών και γκολφ.

Ιταλία: Iστορία και σύγχρονη αισθητική

Στη Φλωρεντία, το Collegio alla Querce έχει ήδη χαρακτηριστεί από διεθνή μέσα ως ένα από τα κορυφαία νέα καταλύματα της Ευρώπης.

Το ξενοδοχείο Collegio alla Querce / Φωτ.: The Friedkin Group

Το ξενοδοχείο διαθέτει 83 δωμάτια και συνδυάζει φλωρεντινή αρχιτεκτονική του 16ου αιώνα με σύγχρονη πολυτέλεια. Προσφέρει θέα στον καθεδρικό ναό Duomo και στους αμπελώνες της Τοσκάνης, εξωτερική πισίνα 35 μέτρων και μπαρόκ κήπους.

Το κτίριο υπήρξε στο παρελθόν αναγεννησιακή βίλα αλλά και φημισμένο οικοτροφείο αρρένων. Πολλά αυθεντικά στοιχεία διατηρήθηκαν, όπως το παρεκκλήσι και το θέατρο, ενώ το πρώην γραφείο του διευθυντή λειτουργεί πλέον ως bar.

Στα πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται και ιδιωτικές βραδινές ξεναγήσεις στο άγαλμα του Δαβίδ του Μιχαήλ Αγγέλου στην Galleria dell'Accademia.

Ελβετία: Ένα ξενοδοχείο-γκαλερί στις Άλπεις

Στην Ελβετία, το Chesa Marchetta ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο ιδιαίτερα boutique καταλύματα της χρονιάς.

Βρίσκεται στο Sils Maria και διαθέτει μόλις 13 δωμάτια, συνδυάζοντας αρχιτεκτονική του 16ου αιώνα από την περιοχή Engadine με σημαντική συλλογή σύγχρονης τέχνης.

Το ξενοδοχείο λειτουργεί ως «ζωντανή γκαλερί», με έργα καλλιτεχνών όπως οι Philip Guston, Louise Bourgeois και Gerhard Richter.

Οι εσωτερικοί χώροι δίνουν έμφαση στο φυσικό ξύλο και στα παραδοσιακά έπιπλα της περιοχής, ενώ το εστιατόριο προτείνει ελβετική και βόρεια ιταλική κουζίνα.

Ιταλία: Μοναστήρι του 11ου αιώνα έγινε boutique hotel

Στην περιοχή του Νότιου Τιρόλου στηνΙταλία, το Castel Badia προσφέρει μια εντελώς διαφορετική εμπειρία διαμονής. Πρόκειται για πρώην μοναστήρι του 11ου αιώνα, το οποίο μετατράπηκε σε πολυτελές boutique ξενοδοχείο με 28 σουίτες.

Το κατάλυμα διατηρεί ιστορικά στοιχεία, όπως ρωμανική κρύπτη και 17 κήπους, ανάμεσά τους και βοτανικό κήπο με θεραπευτικά φυτά. Στο spa περιλαμβάνονται εξωτερική θερμαινόμενη πισίνα, φινλανδική σάουνα και θεραπείες με τοπικά βότανα.

Η περιοχή προσφέρει πρόσβαση τόσο στο χιονοδρομικό κέντρο Kronplatz όσο και σε καλοκαιρινές διαδρομές πεζοπορίας.

Η λίστα του Condé Nast Traveller επιβεβαιώνει ότι το 2026 η ευρωπαϊκή φιλοξενία στρέφεται όλο και περισσότερο σε μικρές, ιδιαίτερες μονάδες που συνδυάζουν εμπειρία, αυθεντικότητα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.

Με πληροφορίες από Euronews