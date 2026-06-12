Τα ΗΑΕ θα αποδεσμεύσουν δισεκατομμύρια δολάρια για το Ιράν

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν δισεκατομμύρια δολάρια για το Ιράν, σύμφωνα με τέσσερις πηγές, που επικαλείται το Reuters.

Η πληροφορία αυτή, η οποία δεν είχε δημοσιευθεί προηγουμένως, συμπίπτει με τα τελικά στάδια ευρύτερων διαπραγματεύσεων μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Διπλωμάτες αναφέρουν ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την αποδέσμευση δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων από έσοδα ιρανικού πετρελαίου που παραμένουν παγωμένα σε ξένες τράπεζες λόγω αμερικανικών κυρώσεων.

Δύο πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι τα ΗΑΕ συμφώνησαν να δοθούν συνολικά 10 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια έχουν ήδη μεταφερθεί.

Άλλες δύο πηγές με γνώση της συμφωνίας ανέφεραν ότι το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, προσθέτοντας ότι η κίνηση συμφωνήθηκε με αντάλλαγμα τον τερματισμό των ιρανικών επιθέσεων κατά των ΗΑΕ. Μία από αυτές τις πηγές είπε επίσης ότι μια πρώτη δόση ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχει ήδη καταστεί διαθέσιμη.

Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει εάν τα κεφάλαια που προορίζονται για τις μεταφορές ανήκουν στα ΗΑΕ ή προέρχονται από μακροχρόνια δεσμευμένους ιρανικούς λογαριασμούς στο τραπεζικό σύστημα των ΗΑΕ ή αλλού. Ωστόσο, αξιωματούχος των ΗΑΕ, ερωτηθείς σχετικά με τη μεταφορά, δήλωσε ότι η χώρα προσπαθεί να μειώσει την ένταση και να προωθήσει την ειρήνη.

«Η εξωτερική πολιτική των ΗΑΕ καθοδηγείται από την προώθηση της αποκλιμάκωσης και τη μείωση των εντάσεων σε ολόκληρη την περιοχή, ενώ παράλληλα επιδιώκει διαρκή ειρήνη και σταθερότητα», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Τα ΗΑΕ υποστηρίζουν προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναλαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, για την προστασία των λαών της περιοχής από τις συνέπειες των συγκρούσεων».

Στις 4 Μαΐου η τελευταία επίθεση του Ιράν κατά των ΗΑΕ

Στην Ουάσινγκτον, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν θα αποδεσμευθούν κεφάλαια προς το Ιράν ως αντάλλαγμα για την υπογραφή συμφωνίας με τις ΗΠΑ ή για τη συμμετοχή του σε συνάντηση. Πρόσθεσε ότι η πιθανή συμφωνία είναι δομημένη έτσι ώστε τα οικονομικά οφέλη να αποδοθούν στην Τεχεράνη μόνο εφόσον εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.

Η συμφωνία σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή στροφή σε σχέση με την ανοιχτή εχθρότητα που χαρακτήριζε τις σχέσεις ΗΑΕ–Ιράν κατά μεγάλο μέρος του πολέμου, όταν οι ιρανικές επιθέσεις άδειασαν τα ξενοδοχεία του Ντουμπάι, ώθησαν ορισμένους ξένους κατοίκους να εγκαταλείψουν τη χώρα και κλόνισαν τη φήμη ασφάλειας που αποτελεί βασικό στοιχείο της θέσης της πόλης ως κορυφαίου επιχειρηματικού κέντρου.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η κίνηση προσφέρει έναν τρόπο επίλυσης της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν χωρίς καμία πλευρά να υπερβεί τις «κόκκινες γραμμές» της: το Ιράν μπορεί να ισχυριστεί ότι απέσπασε αποζημίωση για τις ζημιές του πολέμου, η Ουάσινγκτον μπορεί να επιμείνει ότι δεν κατέβαλε τίποτα και το Άμπου Ντάμπι εξασφαλίζει την ασφάλειά του και τη διατήρηση του ρόλου του Ντουμπάι ως διεθνούς κόμβου, παρουσιάζοντας παράλληλα την κίνηση ως επένδυση στην αποκατάσταση της περιφερειακής εμπιστοσύνης.

Η άλλη πηγή δήλωσε ότι, σε αντάλλαγμα για την εκταμίευση των χρημάτων, το Ιράν θα σταματήσει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά των ΗΑΕ και θα προχωρήσει σε αποκατάσταση των διμερών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών και της οικονομικής συνεργασίας.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι το Ιράν προσέγγισε τουλάχιστον δύο ακόμη αραβικές χώρες του Κόλπου για παρόμοια συμφωνία.

Η τελευταία γνωστή άμεση επίθεση του Ιράν κατά των ΗΑΕ σημειώθηκε στις 4 Μαΐου, όταν χτυπήθηκε το λιμάνι της Φουτζέιρα, στον Κόλπο του Ομάν.

Σημαντικά ιρανικά περιουσιακά στοιχεία στο Ντουμπάι

Η συμφωνία μεταξύ ΗΑΕ και Ιράν πρόκειται να εξελιχθεί μέσα σε ένα περίπλοκο χρηματοοικονομικό περιβάλλον που συνδέεται με το Ντουμπάι, το κύριο εμπορικό κέντρο των ΗΑΕ και μία από τις σημαντικότερες οικονομικές «σανίδες σωτηρίας» της Τεχεράνης.

Οι τράπεζες του Ντουμπάι διατηρούν εδώ και χρόνια σημαντικές καταθέσεις που συνδέονται με το Ιράν, μεγάλο μέρος των οποίων παραμένει δεσμευμένο λόγω των αμερικανικών κυρώσεων. Οι κυρώσεις αυτές ελέγχουν το παγκόσμιο σύστημα εκκαθάρισης συναλλαγών σε δολάρια και εκθέτουν κάθε ξένη τράπεζα που συνεργάζεται με οντότητες του Ιράν που βρίσκονται σε «μαύρες λίστες» στον κίνδυνο αποκλεισμού από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό δίκτυο.

Στις 11 Απριλίου, ανώτερη ιρανική πηγή είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο Κατάρ και σε άλλες ξένες τράπεζες. Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος διέψευσε γρήγορα τον ισχυρισμό.

Η ίδια πηγή, η οποία ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, δήλωσε στο Reuters ότι η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων συνδέεται άμεσα με τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, ένα βασικό θέμα στις συνομιλίες που αποσκοπούν στον τερματισμό της σύγκρουσης.

Με πληροφορίες από Reuters