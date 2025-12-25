Τα Χριστούγεννα επέστρεψαν στη Βηθλεέμ μετά την εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας

Η Βηθλεέμ γιορτάζει ξανά τα Χριστούγεννα, μετά από δύο χρόνια πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Τα Χριστούγεννα ξεκίνησαν στη Βηθλεέμ πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια, και φέτος οι εορτασμοί επιστρέφουν φέρνοντας χαρά, στην πόλη όπου γεννήθηκε ο Ιησούς.

Μετά από χρόνια δύο ακυρώσεων λόγω του πολέμου στη Γάζα, μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός έχει ξαναδώσει ελπίδα στους κατοίκους της πόλης, που βρίσκεται στη Δυτική Όχθη υπό ισραηλινή κατοχή.

Την Τετάρτη, οι εορτασμοί της Παραμονής Χριστουγέννων ήταν σε πλήρη εξέλιξη: μια μπάντα έπαιζε κάτω από ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία της Φάτνης, ενώ μια παραδοσιακή πομπή από την Ιερουσαλήμ, υπό την ηγεσία του Καρδινάλιου Πιερμπατίστα Πιζαλά, καλωσορίστηκε στην πόλη.

Ο Πιζαλά κάλεσε σε «Χριστούγεννα γεμάτα φως» και μετέφερε χαιρετισμούς από τη μικρή χριστιανική κοινότητα της Γάζας, όπου τέλεσε Θεία Λειτουργία πριν τα Χριστούγεννα. «Το φως της Βηθλεέμ είναι το φως του κόσμου», τόνισε στους συγκεντρωμένους. Ο δήμαρχος της Βηθλεέμ, Μαχέρ Νικόλα Καναουάτι, ανέφερε ότι οι εορτασμοί του 2023 και 2024 είχαν ακυρωθεί «με ραγισμένη καρδιά και πληγωμένη ψυχή», αλλά η κατάπαυση του πυρός έχει αναζωπυρώσει το πνεύμα των Χριστουγέννων. «Αυτή η ημέρα σημαίνει αντοχή, ελπίδα και σπουδαία πράγματα για τον παλαιστινιακό λαό», τόνισε.

Οι κάτοικοι μιλούν για χαρά αλλά και για την επίδραση της έντασης στην περιοχή. «Όταν βλέπουμε ξανά τα φώτα στους δρόμους, η ελπίδα επιστρέφει στις καρδιές μας», δήλωσε ο Τζέρις Άτρας, γυμναστής και μέλος της παλαιστινιακής χριστιανικής κοινότητας της πόλης. Η οικογένειά του ζει ειρηνικά στη Βηθλεέμ, αλλά η πόλη επηρεάζεται από τις πολιτικές και στρατιωτικές συνθήκες στη Δυτική Όχθη.

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι περίπου 4.000 Παλαιστίνιοι έχουν φύγει από τη Βηθλεέμ από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, λόγω μείωσης του τουρισμού και των δυσκολιών υπό την ισραηλινή κατοχή.

Σημειώνεται πως η πόλη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό και την παραγωγή ξυλόγλυπτων σουβενίρ. Ωστόσο παρά τις προκλήσεις, η Βηθλεέμ γιορτάζει ξανά τα Χριστούγεννα, προσφέροντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες στιγμές ελπίδας και ενότητας.

Με πληροφορίες από NBC News