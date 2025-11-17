«Τα γυρίζει» ο Τραμπ για τον Μαμντάνι: Τώρα λέει πως θα συναντηθεί με τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης

Μια διαφορετική θέση παρουσιάζει τις τελευταίες ώρες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι.

Ο Ζοχράν, εκλεγμένος δήμαρχος και εκπρόσωπος της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Και όπως είχε γίνει γνωστό, η Ουάσιγκτον φέρεται να μελετούσε το ενδεχόμενο αναστολής ή ακύρωσης ομοσπονδιακών κονδυλίων προς τη Νέα Υόρκη, λίγες ημέρες μετά τη νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι στις δημοτικές εκλογές, σύμφωνα με πηγή του Λευκού Οίκου.

Από τις απειλές στη «συμφωνία»

Ωστόσο, τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φανέρωσε χθες, Κυριακή, ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον εκλεγμένο δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι και είπε ότι θα «κάνουν μια συμφωνία».

«Ο Τραμπ εδώ και μήνες επικρίνει τον Μαμντάνι, χαρακτηρίζοντάς τον- ψευδώς- ''κομμουνιστή'' και προβλέποντας την καταστροφή της γενέτειράς του, της Νέας Υόρκης, εάν εκλεγόταν ο δημοκρατικός σοσιαλιστής. Απείλησε επίσης, να απελάσει τον Μαμντάνι, ο οποίος γεννήθηκε στην Ουγκάντα ​​και έγινε πολιτογραφημένος Αμερικανός πολίτης, αποσύροντας ομοσπονδιακά χρήματα από την πόλη» γράφει χαρακτηριστικά το ΑΡ.

Ο 34χρονος προσέλκυσε ένα ευρύ φάσμα Νεοϋορκέζων και νίκησε τον πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, με σχεδόν 9 ποσοστιαίες μονάδες.

Στην ομιλία του για τη νίκη τη βραδιά των εκλογών, ο Μαμντάνι είπε ότι ήθελε η Νέα Υόρκη να δείξει στη χώρα πώς να νικήσει τον πρόεδρο.

Αλλά την επόμενη μέρα, ενώ μιλούσε για τα σχέδιά του για την «προστασία της Νέας Υόρκης από τον Τραμπ» μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, ο νέος δήμαρχος δήλωσε επίσης, ότι ήταν πρόθυμος να συνεργαστεί με οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανού προέδρου, αν αυτό μπορεί να βοηθήσει τους Νεοϋορκέζους.

Οι εκπρόσωποι του Μαμντάνι δεν προχώρησαν σε κάποιο σχόλιο την Κυριακή το βράδυ για τις δηλώσεις του προέδρου, αλλά ένας εκπρόσωπος επισήμανε τις δηλώσεις του εκλεγμένου δημάρχου την περασμένη εβδομάδα, όταν είπε ότι σχεδίαζε να απευθυνθεί στον Λευκό Οίκο «επειδή αυτή είναι μια σχέση που θα είναι κρίσιμη για την επιτυχία της πόλης».

Ο Τραμπ εξέφρασε κάτι παρόμοιο την Κυριακή. «Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, θα έλεγα, θα ήθελε να συναντηθεί μαζί μας. Θα βρούμε μια λύση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους καθώς ετοιμαζόταν να πετάξει πίσω στην Ουάσινγκτον, μετά το Σαββατοκύριακό του στη Φλόριντα.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, διευκρίνισε λίγο αργότερα ότι ο Τραμπ αναφερόταν στον Μαμντάνι και είπε ότι δεν έχει οριστεί ημερομηνία για μια τέτοια συνάντηση.

«Θέλουμε να δούμε όλα να πηγαίνουν καλά για τη Νέα Υόρκη», σχολίασε επίσης, ο Τραμπ.

Με πληροφορίες από Associated Press