Τα ευρωπαϊκά ταχυδρομεία «παγώνουν» τις αποστολές δεμάτων προς τις ΗΠΑ λόγω δασμών Τραμπ

Οι μεγαλύτεροι ταχυδρομικοί οργανισμοί της Ευρώπης αναστέλλουν τις αποστολές δεμάτων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς επικρατεί αβεβαιότητα γύρω από την εφαρμογή των νέων εισαγωγικών δασμών που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ήδη η La Poste στη Γαλλία, η Deutsche Post στη Γερμανία, η Correos στην Ισπανία, η Poste Italiane, καθώς και οι υπηρεσίες Βελγίου, Σουηδίας και Δανίας έχουν σταματήσει να δέχονται πακέτα με προορισμό τις ΗΠΑ. Από αύριο Τρίτη θα ακολουθήσουν και η αυστριακή Österreichische Post μαζί με τη βρετανική Royal Mail, ώστε να προλάβουν να φτάσουν στις ΗΠΑ τα δέματα που βρίσκονται καθ’ οδόν πριν ισχύσουν οι δασμοί στο τέλος Αυγούστου.

Ταχυδρομεία: Τι αλλάζει από τις 29 Αυγούστου για τις αποστολές στις ΗΠΑ

Η απόφαση έρχεται μετά την κατάργηση, με εκτελεστικό διάταγμα του Αμερικανού προέδρου, της λεγόμενης εξαίρεσης de minimis. Μέχρι τώρα, πακέτα αξίας κάτω των 800 δολαρίων εισέρχονταν στις ΗΠΑ χωρίς δασμούς, σε μια πρακτική που χρησιμοποιούσαν ευρέως μικρές και μεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Το 2023 διακινήθηκαν με αυτό το καθεστώς 1,36 δισ. δέματα με προϊόντα συνολικής αξίας 64,6 δισ. δολαρίων. Από τις 29 Αυγούστου όλα αυτά τα πακέτα θα επιβαρύνονται με δασμό 15%, όσος ισχύει και για τις περισσότερες ευρωπαϊκές εισαγωγές.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η αλλαγή αυτή θα πλήξει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες εταιρείες που στέλνουν προϊόντα χαμηλής αξίας στην αμερικανική αγορά. Τα ταχυδρομεία τονίζουν ότι επιστολές και μικρά δέματα από ιδιώτες με δώρα έως 100 ευρώ θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτά, θα περνούν όμως από αυστηρότερους ελέγχους για να αποφευχθεί η κατάχρηση από εμπόρους.

Deutsche Post: «Παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα για τους δασμούς»

Η Deutsche Post υπογράμμισε πως «παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα, όπως ποιος θα πληρώνει τους δασμούς και με ποιον τρόπο, ποια επιπλέον στοιχεία θα απαιτούνται και πώς θα διαβιβάζονται στις αμερικανικές τελωνειακές αρχές». Η εταιρεία ξεκαθάρισε ότι σταματά πλέον να παραλαμβάνει εμπορικά πακέτα για τις ΗΠΑ.

Η La Poste, που αποστέλλει ετησίως κατά μέσο όρο 1,6 εκατ. πακέτα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού (τα 4 στα 5 από επιχειρήσεις), ανέφερε ότι οι νέοι κανόνες επιβεβαιώθηκαν από τις αμερικανικές αρχές μόλις στις 15 Αυγούστου, αφήνοντας «ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας». Αντίστοιχα, η Poste Italiane μίλησε για «αναγκαστική» αναστολή αποστολών με εμπορεύματα, ενώ η PostNord της Σκανδιναβίας χαρακτήρισε το πάγωμα «δυσάρεστο αλλά αναγκαίο».

Η ολλανδική PostNL σημείωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει στους δασμούς παρότι δεν έχει ακόμη στηθεί μηχανισμός για την είσπραξή τους, ενώ η Royal Mail δήλωσε πως ελπίζει η διακοπή να κρατήσει μόνο λίγες ημέρες.

Η PostEurop, η ένωση που εκπροσωπεί 51 δημόσιους ταχυδρομικούς φορείς της Ευρώπης, προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξουν πρακτικές λύσεις πριν από τις 29 Αυγούστου, είναι πιθανό όλα τα μέλη της να προχωρήσουν σε γενική αναστολή αποστολών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες από Guardian