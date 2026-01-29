Οι ΗΠΑ φαίνεται να βρίσκονται πολύ κοντά σε μια στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, μέσα στις επόμενες μέρες.

Η ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες έχει αυξηθεί σημαντικά, με τις αμερικανικές δυνάμεις να συγκεντρώνονται κοντά στα ιρανικά σύνορα και το Πεντάγωνο να αξιολογεί πιθανά στρατιωτικά σχέδια.

Παράλληλα, οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ότι μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία τελευταία στιγμή. Αν η επίθεση προχωρήσει, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι απρόβλεπτες.

Τα πιθανά αποτελέσματα κυμαίνονται από περιορισμένες, στοχευμένες αεροπορικές επιχειρήσεις μέχρι ευρύτερους πολέμους και κοινωνικές αναταραχές στην περιοχή. Οι επόμενες ημέρες θα μπορούσαν να καθορίσουν όχι μόνο τη μοίρα του Ιράν, αλλά και την ασφάλεια ολόκληρης της Μέσης Ανατολής και την παγκόσμια οικονομία.

Αυτά είναι τα επτά πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να συμβούν αν οι ΗΠΑ πλήξουν το Ιράν

1. Στοχευμένες επιθέσεις με ελάχιστες απώλειες, μετάβαση στη δημοκρατία

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν περιορισμένες, ακριβείς επιθέσεις σε στρατιωτικές βάσεις των Φρουρών της Επανάστασης, σε θέσεις βαλλιστικών πυραύλων και στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σε αυτό το ιδανικό σενάριο, το καθεστώς καταρρέει και η χώρα οδηγείται σε μια αληθινή δημοκρατία, αλλά η ιστορία δείχνει ότι παρόμοιες επεμβάσεις στο Ιράκ και τη Λιβύη οδήγησαν σε χρόνια αναταραχής και βίας.

2. Το καθεστώς παραμένει αλλά μετριάζει τις πολιτικές του

Σε αυτό το σενάριο, το Ιράν διατηρεί το καθεστώς του, αλλά αναγκάζεται να περιορίσει την υποστήριξή του σε ένοπλες ομάδες στη Μέση Ανατολή, να μειώσει το πυρηνικό και βαλλιστικό του πρόγραμμα και να χαλαρώσει την καταστολή των διαδηλώσεων.

Ωστόσο, η ιστορική αντοχή της Ισλαμικής Δημοκρατίας καθιστά αυτό το αποτέλεσμα μάλλον απίθανο.



3. Κατάρρευση του καθεστώτος και στρατιωτική κυβέρνηση

Πολλοί θεωρούν αυτό το σενάριο το πιο πιθανό. Η κυβέρνηση παραμένει αντιδημοφιλής, αλλά η ισχυρή στρατιωτική μηχανή και οι Φρουροί της Επανάστασης μπορούν να καταλάβουν την εξουσία, δημιουργώντας ένα αυταρχικό στρατιωτικό καθεστώς σε περίπτωση χάους μετά τις αμερικανικές επιθέσεις.



4. Αντίποινα με επιθέσεις σε αμερικανικές δυνάμεις και γείτονες

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι θα απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ. Μπορεί να χρησιμοποιήσει βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών βάσεων στον Κόλπο και ενδεχομένως να πλήξει γειτονικές χώρες που θεωρεί ότι συμμετέχουν στην επίθεση, όπως η Ιορδανία ή η Σαουδική Αραβία.



5. Τοποθέτηση ναρκών στον Κόλπο

Το Ιράν θα μπορούσε να τοποθετήσει ναρκες στη Στενό του Χορμούζ, μια κρίσιμη θαλάσσια διέλευση για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Αυτό θα επηρέαζε σοβαρά το παγκόσμιο εμπόριο και τις τιμές της ενέργειας.



6. Καταστροφή αμερικανικού πλοίου

Σε ένα πιο ακραίο σενάριο, οι Ιρανοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν drones και γρήγορα τορπιλοβόλα για να επιτεθούν σε αμερικανικά πολεμικά πλοία. Αν και λιγότερο πιθανό, κάτι τέτοιο θα αποτελούσε μεγάλη ταπείνωση για τις ΗΠΑ και θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες.

7. Κατάρρευση του καθεστώτος και χάος

Το χειρότερο σενάριο είναι να καταρρεύσει το καθεστώς χωρίς σταθερή διαδοχή, προκαλώντας εμφύλια σύρραξη, αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ μειονοτήτων και σοβαρή ανθρωπιστική κρίση. Η μεγαλύτερη χώρα της Μέσης Ανατολής, με περίπου 93 εκατομμύρια κατοίκους, θα μπορούσε να βυθιστεί στο χάος, με ανυπολόγιστες συνέπειες για όλη την περιοχή.

Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι η εμπλοκή των ΗΠΑ, μετά τη συγκέντρωση ισχυρών δυνάμεων κοντά στα σύνορα του Ιράν, θα μπορούσε να ξεκινήσει έναν πόλεμο χωρίς σαφή στόχο, με απρόβλεπτες και πιθανώς καταστροφικές συνέπειες για τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο.

Με πληροφορίες από BBC