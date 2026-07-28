Τα δύο τρίτα των παιδιών εκτίθενται σε ακραίες θερμοκρασίες στην Δυτική Ευρώπη

Τα δύο τρίτα των παιδιών στη Δυτική Ευρώπη ήρθαν αντιμέτωπα με ακραίες θερμοκρασίες μέσα στους πρώτους έξι μισή μήνες του 2026.

Ο αριθμός αυτός είναι τριπλάσιος σε σύγκριση με ολόκληρο το 2025 και ξεπερνά κάθε ετήσιο ποσοστό από το 2003 μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της οργάνωσης για τα δικαιώματα του παιδιού, Save the Children.

«Με την κλιματική αλλαγή, και ειδικότερα με τους καύσωνες και τις πυρκαγιές, ό,τι επηρεάζει τον γενικό πληθυσμό, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα παιδιά», δήλωσε στο Euronews η Ματίλντε Ανγκελτβάιτ, ανώτερη σύμβουλος και επικεφαλής διεθνούς εκστρατείας της Save the Children για το κλίμα. «Καθώς η κλιματική κρίση επιδεινώνεται χρόνο με τον χρόνο, οι επιπτώσεις στα παιδιά γίνονται όλο και πιο σοβαρές», πρόσθεσε.

Στη Γερμανία, ο αριθμός των παιδιών που εκτέθηκαν σε υπερβολική ζέστη το πρώτο εξάμηνο του έτους ξεπέρασε τον συνολικό αριθμό της τελευταίας πενταετίας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, 10 εκατομμύρια παιδιά, αριθμός ρεκόρ για τα τελευταία 30 χρόνια, ήρθαν αντιμέτωπα με συνθήκες ακραίου καύσωνα στο ίδιο διάστημα, βάσει των στοιχείων της οργάνωσης.

Ιδιαίτερα ευάλωτοι οι ανήλικοι

Τα παιδιά είναι εξαιρετικά ευάλωτα στη ζέστη, καθώς ο οργανισμός τους βρίσκεται στην ανάπτυξη και δεν μπορεί να ρυθμίσει αποτελεσματικά τη θερμοκρασία του σώματος. Αυτό αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο για διαταραχές ηλεκτρολυτών, πυρετό, αναπνευστικές επιπλοκές και νεφρικές παθήσεις.

«Ο καύσωνας πλήττει κυρίως τα παιδιά που ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή βιώνουν άλλες δύσκολες καταστάσεις», σημείωσε η Ανγκελτβάιτ, χαρακτηρίζοντας την κλιματική αλλαγή παράγοντα που «διευρύνει τις ανισότητες».

Οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν αρνητικά και την εκπαίδευση, καθώς τον Ιούνιο ανεστάλη η λειτουργία σχολείων σε Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να προστατευθούν οι μαθητές από το θερμικό κύμα.

Η οργάνωση προειδοποιεί ότι τα στοιχεία για το σύνολο του έτους αναμένονται «ακόμη πιο ανησυχητικά», καθώς οι μέχρι τώρα καταγραφές περιλαμβάνουν τους χειμερινούς και ανοιξιάτικους μήνες.

Επιτακτική ανάγκη για άμεση κλιματική δράση

Για να ανατραπεί αυτή η πορεία, η Ανγκελτβάιτ κάλεσε τις κυβερνήσεις να επισπεύσουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

«Η εφαρμογή ταχύτερων, πιο άμεσων και αποφασιστικών κλιματικών μέτρων θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη», τόνισε, συμπληρώνοντας ότι μια τέτοια στροφή θα περιόριζε δραστικά την έκθεση των παιδιών στους κλιματικούς κινδύνους.

Σύμφωνα με περσινή έκθεση της Save the Children και του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών, σχεδόν το ένα τρίτο των παιδιών που γεννήθηκαν το 2020 παγκοσμίως, δηλαδή περίπου 38 εκατομμύρια, θα γλιτώσει από μια ζωή γεμάτη πρωτοφανείς καύσωνες, εφόσον επιτευχθεί ο στόχος της Συμφωνίας του Παρισιού για συγκράτηση της υπερθέρμανσης στον 1,5°C έως το 2100.

«Χωρίς δραστικά μέτρα μείωσης των εκπομπών ρύπων και περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, τα παιδιά στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος θα υποστούν τις πλέον επικίνδυνες συνέπειες της κλιματικής κρίσης», καταλήγει η έκθεση.

Με πληροφορίες από Euronews