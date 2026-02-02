Τα δυνατά μηνύματα στα Grammy 2026: «ICE Out - Κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη»

Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα τους, αρκετοί καλλιτέχνες που βραβεύτηκαν στα Grammy 2026 εξέφρασαν πολιτικά μηνύματα κατά του Ντόναλντ Τραμπ και της πολιτικής μετανάστευσης, την οποία εφαρμόζει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Χαρακτηριστικά, ένας από τους μεγάλες νικητές της μουσικής βραδιάς, ο Bad Bunny, κατά την παραλαβή του βραβείου Καλύτερου Urban Άλμπουμ, αρκέστηκε -κατά τ' άλλα- σε δύο λέξεις: «ICE out».

Ο Πορτορικανός σούπερσταρ -που έχει κερδίσει τη συγκεκριμένη κατηγορία τρεις φορές μέσα στα πέντε χρόνια ύπαρξής της-εξαπέλυσε αιχμηρή κριτική κατά της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων για τις επιχειρήσεις απελάσεων που πλήττουν κυρίως τους πληθυσμούς των Λατίνων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Grammy 2026: Πολλοί καλλιτέχνες με καρφίτσες «Ice Out»

Στην αίθουσα, αρκετοί καλλιτέχνες εμφανίστηκαν με καρφίτσες που έγραφαν «ICE OUT», ανάμεσά τους η Kehlani, ο Justin και η Hailey Bieber, η Billie Eilish, ο Justin Vernon των Bon Iver και η τζαζ τραγουδίστρια Samara Joy.

«Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι», είπε ο Bad Bunny από τη σκηνή. «Είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί».

Σε συνέντευξή του πέρσι, ο Bad Bunny είχε παραδεχτεί ότι απέφευγε τις περιοδείες στις ΗΠΑ από φόβο για την παρουσία πρακτόρων της ICE στις συναυλίες του.

Με την ομιλία του, ο Bad Bunny έκλεισε καλώντας το κοινό να θυμηθεί ότι η αγάπη είναι πιο δυνατή από το μίσος. «Δεν τους μισούμε. Αγαπάμε τον κόσμο μας, αγαπάμε την οικογένειά μας, κι έτσι το κάνουμε», είπε. «Αγαπάμε. Μην το ξεχνάτε αυτό, σας παρακαλώ».

Grammy 2026: Το μήνυμα της Billie Eilish

Την ίδια ώρα, η Billie Eilish έστειλε ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα υπέρ των μεταναστών, μετατρέποντας την ομιλία της στα Grammy Awards 2026.

Η 24χρονη τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες, αφού κέρδισε το Τραγούδι της Χρονιάς για το Wildflower, εστιάζοντας την ομιλία της στις σκληρές μεταναστευτικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίες έχουν προκαλέσει κύμα διαδηλώσεων σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

«Όσο ευγνώμων κι αν νιώθω, ειλικρινά δεν αισθάνομαι ότι χρειάζεται να πω κάτι άλλο πέρα από το ότι κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη», είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι πραγματικά δύσκολο να ξέρεις τι να πεις και τι να κάνεις αυτή τη στιγμή. Όμως νιώθω ελπίδα σε αυτή την αίθουσα. Πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε, να μιλάμε, να διαδηλώνουμε. Οι φωνές μας μετράνε. Οι άνθρωποι μετράνε», είπε.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, η τραγουδίστρια λογοκρίθηκε για μερικά δευτερόλεπτα, ωστόσο ακούστηκε να λέει: «And f--- ICE, αυτό μόνο θα πω. Συγγνώμη!», με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

«Οι μετανάστες έχτισαν αυτή τη χώρα. Κυριολεκτικά», είπε ο Shaboozey, αφιερώνοντας το πρώτο του Grammy «σε όλα τα παιδιά μεταναστών».

Η Olivia Dean, παραλαμβάνοντας το Best New Artist, δήλωσε: «Στέκομαι εδώ ως εγγονή ενός μετανάστη. Είμαι προϊόν γενναιότητας».

Με πληροφορίες από New York Times, People