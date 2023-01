Τα δίδυμα της Τζένιφερ Λόπεζ δεν έχουν δει όλες τις ταινίες της- Γιατί «έπαθαν σοκ» στο Selena

Τα παιδιά της Τζένιφερ Λόπεζ, όπως φαίνεται, δεν έχουν δει όλες τις ταινίες της μητέρας του, ενώ μόλις πρόσφατα παρακολούθησαν για πρώτη φορά το «Selena».

Η 53χρονη τραγουδίστρια, μιλώντας στο Today, μοιράστηκε ποιες από τις ταινίες της έχουν δει τα 14χρονα δίδυμα Max και Emme.

«Έχουν παρακολουθήσει τις ταινίες "Maid in Manhattan" και "The Wedding Planner". Δεν έχουν δει ταινίες όπως το "Out of Sight". Είδαν το "Selena"», είπε.

Αν και γνώριζαν ότι η μητέρα τους ενσάρκωνε τη Selena Quintanilla-Pérez, βασίλισσα της μουσικής Tejano, δεν γνώριζαν την ιστορία της - ούτε ότι τελειώνει με τον τραγικό θάνατό της.

Η Selena πυροβολήθηκε θανάσιμα από τη στενή φίλη και συνέταιρό της, Yolanda Saldívar, στις 31 Μαρτίου 1995, μόλις δύο εβδομάδες πριν από τα 24α γενέθλιά της.

Βλέποντας την αντίδραση των διδύμων στο τέλος της ταινίας ήταν «κάπως γλυκό», παραδέχτηκε η Τζένιφερ Λόπεζ. «Γιατί δεν νομίζω ότι είχαν καταλάβει ότι πέθανε. Οπότε, στο τέλος της ταινίας, έλεγαν: "Όοοοοοοχιιι!».

Σε κάθε περίπτωση, παραδέχθηκε πως ποτέ δεν είχε σκοπό να σοκάρει τα δίδυμα, τα οποία απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της Μαρκ Άντονι.

«Ήμουν τύπου, "Ω, Θεέ μου, νόμιζα ότι το ξέρατε!"», εξήγησε γελώντας.

Τον περασμένο μήνα, η Τζένιφερ Λόπεζ είπε ότι γιόρτασε τα Χριστούγεννα φέτος με τον Μπεν Άφλεκ και τις «μικτές οικογένειές τους».

Ο Μπεν Άφλεκ έχει έναν γιο, τον Samuel, 10 ετών, και δυο κόρες, τις Seraphina, 14 ετών, και Violet, 17 ετών, τις οποίες απέκτησε με την πρώην σύζυγό του, Τζένιφερ Γκάρνερ.

«Έχουμε μικτές οικογένειες, διπλασιάσαμε τον κόσμο, τη διασκέδαση, την αγάπη, τα δώρα και τριπλασιάσαμε το χάος!!!», έγραψε στο newsletter της.

«Τα τελευταία 8 χρόνια κάνουμε ένα Christmas Edition Taco Tuesday, όπου μαζευόμαστε, ντυνόμαστε και τραγουδάμε τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας αυτό πήγε περίπατο, οπότε ήταν η πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό που μπορέσαμε να βρεθούμε με ανθρώπους που είχαμε να δούμε πολύ», συνέχισε.

«Το πάρτι ήταν γεμάτο με συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και ανθρώπους που γνωρίσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Τραγουδήσαμε και χορέψαμε και περάσαμε καταπληκτικά!», κατέληξε.