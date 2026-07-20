Τα αδέλφια Τέιτ εμφανίστηκαν σε δικαστήριο των ΗΠΑ για να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσής τους στη Βρετανία

Ο influencer Άντριου Τέιτ και ο αδελφός του Τρίσταν εμφανίστηκαν ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μαϊάμι, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας έκδοσής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου αντιμετωπίζουν νέες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμός και εμπόριο ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Μιλώντας έξω από το δικαστήριο μετά την ακροαματική διαδικασία, ο δικηγόρος των αδελφών δήλωσε ότι θα προσβάλουν την έκδοσή τους.

Οι αδελφοί Τέιτ κρατούνται σε φυλακή στη Φλόριντα από τη σύλληψή τους το Σάββατο, αφού η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος (Crown Prosecution Service - CPS), η οποία ασκεί ποινικές διώξεις στην Αγγλία και την Ουαλία, ανακοίνωσε 38 νέες κατηγορίες εναντίον τους.

Οι δύο αδελφοί, που έφτασαν στη Φλόριντα το 2025 αφού εγκατέλειψαν τη Ρουμανία, όπου αντιμετωπίζουν παρόμοιες κατηγορίες, έχουν επανειλημμένα αρνηθεί κάθε αδίκημα.

Στο δικαστήριο μίλησαν μόνο όταν ο δικαστής τούς ρώτησε αν κατανοούν τα δικαιώματά τους, απαντώντας ταυτόχρονα: «Ναι, αξιότιμε δικαστά».

Ο δικηγόρος τους, Τζο ΜακΜπράιντ, δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη σύντομη ακροαματική διαδικασία ότι οι πελάτες του είναι αθώοι.

«Δεν έχουν κάνει ποτέ τίποτα παράνομο. Δεν πρέπει να εκδοθούν για εγκλήματα που δεν διέπραξαν», είπε. «Είναι ανοησίες. Πρόκειται για στημένη υπόθεση», πρόσθεσε.

Παρομοίασε τις κατηγορίες εναντίον τους με τις δικαστικές περιπέτειες του Ντόναλντ Τραμπ, τις οποίες χαρακτήρισε «κυνήγι μαγισσών», ενώ έκανε λόγο για «πολιτική απαγωγή» αναφερόμενος στην προσπάθεια έκδοσής τους.

Ερωτηθείς πόσο θα διαρκέσει η διαδικασία έκδοσης, ο ΜακΜπράιντ εκτίμησε πριν από την ακρόαση ότι θα χρειαστούν περίπου 60 ημέρες.

Ο δικαστής όρισε ως επόμενη ημερομηνία ακρόασης την 27η Ιουλίου, σύμφωνα με το AP News.

Η τελική απόφαση για την έκδοση θα πρέπει τελικά να ληφθεί από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Αδέλφια Τέιτ: Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν

Οι νέες κατηγορίες αφορούν περιστατικά που φέρονται να συνέβησαν μεταξύ Ιουλίου 2010 και Αυγούστου 2017. Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Ειδικών Εγκλημάτων της CPS, Μάλκολμ ΜακΧάφι, δήλωσε ότι οι κατηγορίες προέκυψαν έπειτα από την παραλαβή νέου αποδεικτικού υλικού από την αστυνομία του Μπέντφορντσαϊρ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των φερόμενων θυμάτων στην υπόθεση σε επτά.

Συνολικά, οι δύο αδελφοί αντιμετωπίζουν πλέον 59 κατηγορίες, σύμφωνα με την αστυνομία. Συνελήφθησαν το Σάββατο κοντά σε χώρο όπου ο Άντριου Τέιτ επρόκειτο να συνδιοργανώσει αγώνα πυγμαχίας χωρίς γάντια (bare-knuckle fighting).

Παράλληλα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες και στη Ρουμανία, όπου κατηγορούνται για εμπορία ανθρώπων και συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών. Ο Άντριου Τέιτ κατηγορείται επίσης για βιασμό στην ίδια υπόθεση. Και οι δύο αρνούνται όλες τις κατηγορίες.

Οι αδελφοί Τέιτ, που έχουν διπλή υπηκοότητα (βρετανική και αμερικανική), βρίσκονται στις ΗΠΑ από το 2025, όταν οι ρουμανικές αρχές ήραν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ωστόσο, εξακολουθούν να υποχρεούνται να εμφανίζονται τακτικά στις ρουμανικές αρχές, καθώς η υπόθεση εκκρεμεί.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν επίσης αστική αγωγή από γυναίκα που υποστηρίζει ότι την εξανάγκασαν να εργαστεί στη βιομηχανία του σεξ και στη συνέχεια τη δυσφήμησαν αφού κατέθεσε στις ρουμανικές αρχές.

Ο Άντριου Τέιτ έχει αυτοχαρακτηριστεί «μισογύνης» και έγινε ιδιαίτερα γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβάλλοντας έναν τρόπο ζωής ακραίου πλούτου και υπερβολικής αρρενωπότητας.

Είχε αποκλειστεί από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μετά από αμφιλεγόμενες δηλώσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι γυναίκες πρέπει να «φέρουν ευθύνη» όταν πέφτουν θύματα σεξουαλικής επίθεσης, όμως αργότερα οι λογαριασμοί του αποκαταστάθηκαν.