«Τα 20 χρόνια είναι αρκετά» – Ο Τραμπ θέτει όριο στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι ένα μορατόριουμ 20 ετών στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, θα ήταν αρκετό για να προχωρήσει σε συμφωνία και να τερματιστεί η σύγκρουση, σηματοδοτώντας μια πιο ευέλικτη προσέγγιση σε σχέση με προηγούμενες θέσεις του.

Η τοποθέτηση αυτή θεωρείται σημαντική μετατόπιση, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει στο παρελθόν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει καμία δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου στο μέλλον.

Παράλληλα, η πιθανότητα να επιτραπεί έστω και περιορισμένη μελλοντική δραστηριότητα, ακόμη και μετά από δεκαετίες, δείχνει αλλαγή στάσης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One κατά την επιστροφή του από σύνοδο στην Κίνα, ο Τραμπ ανέφερε πως «τα 20 χρόνια είναι αρκετά», επισημαίνοντας ωστόσο ότι απαιτούνται ισχυρές εγγυήσεις, προσθέτοντας πως «πρέπει να είναι πραγματικά 20 χρόνια».

Τόνισε επίσης ότι απέρριψε πρόσφατη ιρανική πρόταση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν εξετάζει καμία συμφωνία αν περιλαμβάνει οποιαδήποτε μορφή πυρηνικής δραστηριότητας.

Το ζήτημα παραμένει στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων, με την Ουάσινγκτον να επιμένει σε αυστηρούς όρους και την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι διατηρεί δικαίωμα σε περιορισμένο εμπλουτισμό για ειρηνικούς σκοπούς, ενώ οι συνομιλίες συνεχίζονται σε ένα ιδιαίτερα ρευστό διπλωματικό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από POLITICO